Uomo trovato senza vita in un appartamento della Caritas - Tuttoggi

Un 64enne di Gualdo Tadino (R.L. le sue iniziali), nel primo pomeriggio odierno, è stato ritrovato senza vita in un appartamento di via Giuseppe Verdi.

A fare la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco di Gaifana, che hanno aperto la porta, e il 118, chiamati dalla Caritas locale, proprietaria della casa.

L’uomo, infatti, per tutta la mattina non era stato visto in giro come suo solito e non rispondeva alle varie telefonate. A causare il decesso del 64enne sarebbe stato un malore.