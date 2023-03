Uomo trovato morto, carabinieri sul posto. Ipotesi omicidio

Il ritrovamento avvenuto all'aperto, sul posto 118, carabinieri e pm. Tra le ipotesi c'è anche quella di un omicidio

Non si esclude l’ipotesi di omicidio tra quelle alla base della morte di un uomo, trovato privo di vita nella mattinata di lunedì nelle campagne umbre. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i carabinieri ed il pm della Procura della Repubblica di Spoleto. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto in aperta campagna, nella zona di Villa Rode, tra Marcellano di Gualdo Cattaneo e Bastardo di Giano dell’Umbria. Secondo le poche informazioni che trapelano, l’uomo trovato senza vita sarebbe uno straniero. Le condizioni del corpo hanno fatto subito pensare che non si tratti di una morte naturale, ma saranno soltanto gli accertamenti che dovranno essere ora effettuati a fare chiarezza.

(articolo in aggiornamento)