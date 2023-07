L'uomo della Canoa da oltre 50 anni, Stella d'oro al Merito sportivo per Giovanni "Cici" Spelli - Tuttoggi.info

Il tifernate da mezzo secolo è punto di riferimento del Canoa Club Città di Castello e della Federazione a livello regionale e nazionale. La prestigiosa onorificenza consegnata dal presidente Coni Umbria Domenico Ignozza

Stella d’oro al Merito sportivo a Giovanni “Cici” Spelli, punto di riferimento da oltre 50 anni del Canoa Club Città di Castello e della Federazione a livello regionale e nazionale.

La prestigiosa onorificenza, che porta la firma del Presidente del Coni Regionale Umbria Domenico Ignozza, è stata consegnata ieri (30 giugno) a Spoleto, nell’ambito di una partecipata cerimonia alla presenza dei vertici delle federazioni sportive, sindaci e amministratori delle città umbre e familiari degli insigniti.

“Giovanni Spelli, uomo e sportivo d’altri tempi, i tempi di quando lo sport era vera passione, amore, competenza e voglia di mettersi a disposizione soprattutto dei più giovani”, recita così, un passaggio significativo della lunga e dettagliata motivazione che ha accompagnato la consegna della medaglia d’oro alla presenza del sindaco di Città di Castello Luca Secondi. “Il Coni – ha detto il presidente Ignozza, che ha portato anche il saluto del Presidente Nazionale della Federazione Canoa Kayak Luciano Buonfiglio – ringrazia Giovanni per quanto fatto e per quanto continuerà a fare per lo sport”.

L’onorificenza, tra le più alte benemerenze in ambito sportivo nazionale, viene concessa a personalità che, con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti, abbiano lungamente servito lo sport. “La Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni, che arriva dopo una lunga e appassionata militanza nel Canoa Club Città di Castello – hanno dichiarato il sindaco Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti – premia non solo un professionista che ha dato molto nell’organizzazione sportiva locale, regionale e nazionale ma premia anche una persona che tanto del proprio tempo personale ha dedicato allo sport e all’impegno civile e sociale in tanti anni”.

“Cici”, Giovanni Spelli, visibilmente commosso e felice ha dichiarato: “Ho pensato al mio lungo passato di militanza non solo nello sport, ma con tanta idealità, nei valori fondanti di una società migliore, con tante delusioni. Insieme a queste ho pensato sempre che i giovani devono essere ascoltati tanto. Mi sono profuso in questo cercando di insegnare loro onestà, rispetto e orgoglio di saper mettere insieme questi valori. Non so se ci sono riuscito, ma sono certo che tra le centinaia di ragazzi passati per il nostro glorioso Club nessuno ne è uscito con la ‘schiena storta’. E’ doveroso da parte mia ricordare e ringraziare tutti coloro con cui ho collaborato. Ho imparato che da soli non si va da nessuna parte, servono, non solo nello sport, quelle sinergie necessarie per costruire una società migliore, di cui c’è tanto bisogno”.

Il Presidente del Canoa Club Città di Castello Nicola Landi, da tre anni alla guida dello storico sodalizio tifernate (fondato nel 1969) ha espresso a nome del rinnovato consiglio le più sentite e affettuose felicitazioni “con orgoglio e ammirazione nei confronti di un punto di riferimento e guida per tutti, da sempre. Grazie Cici”.

Spelli, 81 anni, una vita divisa fra la famiglia, il lavoro alla Asl, l’impegno civile nell’associazionismo (l’Anpi in particolare) e lo sport, ha conosciuto la canoa a fine anni settanta, svolgendo numerosi incarichi ad ogni livello e diventando socio onorario a vita. Benemerenze sportive anche per Giovanni Faloci (Stella d’Oro al merito sportivo), Sandra Nutrica (medaglia di bronzo al valore atletico), Roberto di Matteo (Palma di Bronzo al Merito Tecnico), Gabrio Bini (Stella d’argento al merito sportivo), Marco Filippi (Stella di Bronzo al merito sportivo).