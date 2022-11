Università, la sala studio multimediale intitolata a Lucia Menghini

La toccante cerimonia preceduta da un incontro con i medici specializzandi dell'Università di Perugia

La sala studio multimediale del Dipartimento di Medicina dell’Università degli studi, presso il polo ospedaliero di Perugia, è stata intitolata a Lucia Menghini, la dottoressa folignate in formazione nella Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione scomparsa in un tragico incidente d’auto in Giordania dove si trovava in vacanza con due colleghe.

Un’intitolazione avvenuta alla presenza dei familiari e dei colleghi, oltre che delle autorità universitarie, sanitarie e politiche. Al termine di un incontro in aula magna del polo didattico, con i medici in formazione specialistica. In cui è stata ricordata la figura di Lucia, la sua passione per il lavoro svolto, perché sia d’esempio per i giovani medici. Ma è stata, più in generale, un’occasione di confronto sull’attività degli specializzandi e sul loro ruolo.