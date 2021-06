Università dei Muratori, Giuseppe Allegrucci è il nuovo presidente - Tuttoggi

Succede a Fabio Mariani, che lascia il "comando" dopo ben 9 anni | Gli auguri del sindaco Stirati

Dopo Fabio Mariani – che lascia il “comando” dopo ben 9 anni – Giuseppe Allegrucci è il nuovo presidente dell’Università dei Muratori, Scalpellini e Arti congeneri.

L’abile scalpellino e scultore eugubino è stato eletto ieri sera (lunedì 21 giugno) dal consiglio direttivo, rinnovatosi a sua volta lo scorso sabato (19 giugno). Questi, oltre Allegrucci, i 15 membri eletti: Giorgio Vispi (vicepresidente), Mauro Tognoloni, Luigino Bei, Fabio Mariani, Vittorio Pelicci, Giuliano Baldelli, Fabrizio Monacelli, Luca Grilli, Fausto Marionni, Marco Grassini, Gabriele Capannelli, Maurizio Monacelli, Luca Alunno e Francesco Rossi.

“Vivissimi complimenti e un sincero augurio di buon lavoro a Giuseppe Allegrucci, già da tempo nostro interlocutore – ha dichiarato il sindaco di Gubbio Filippo Stirati – Il presidente è da tempo grande animatore del tema della lavorazione della pietra: siamo felici sia stato eletto e certi del fatto che con lui potremo portare avanti gli importanti progetti intrapresi nel tempo, dalle pubblicazioni e dalle iniziative sul tema stesso della pietra alla collaborazione per la Festa dei Ceri e per il centro di documentazione, con tutte le attività di formazione e ricerca ad esso connesse, fino ai progetti con il Ministero e l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale”.