Università, boom di iscrizioni ai corsi ad accesso programmato

Boom di iscrizioni per i corsi ad accesso programmato dell’Università degli Studi di Perugia. Alla chiusura delle iscrizioni alla sessione estiva dei corsi ad accesso programmato locale dell’Ateneo perugino, questo il bilancio: ben 1602 le domande presentate per 971 posti disponibili, alle quali si aggiungono quelle già pervenute per la sessione primaverile.

Ancora più degno di nota il fatto che proprio tutti i corsi ad accesso programmato locale, ossia Farmacia, Chimica e Tecnologia farmaceutica, Scienze biologiche, Biotecnologie, Filosofia e Scienze e tecniche psicologiche e Scienze motorie e sportive, abbiano fatto il pieno rispetto alle quote previste.

Premiate dunque – commentano dall’Università – le politiche di Ateneo, la qualità degli insegnamenti e l’iniziativa, novità rispetto agli anni precedenti, di riservare la possibilità, in primavera, ad alcuni studenti all’ultimo anno delle scuole superiori di tutta Italia di poter sostenere un test di pre-immatricolazione da tre sedi del Nord, Centro e Sud Italia: in totale, in aggiunta ai 971 di cui sopra, ben 196 studenti hanno potuto così accedere ai corsi sfruttando questa opportunità.

Sono 1167 i nuovi iscritti complessivamente, dunque, soltanto in questa prima fase di immatricolazioni per l’anno accademico 2018/2019, con “una ulteriore conferma – commentano ancora dall’Ateneo – del trend in crescita dell’Università di questi ultimi anni”.

Stampa