Università, accoglienza matricole e punto informativo in centro

Aperte (e lo saranno fino al 20 ottobre 2020) le immatricolazioni e le iscrizioni all’Università degli Studi di Perugia.

Per agevolare i ragazzi nella scelta del corso di studio e per aiutarli nelle procedure di immatricolazione è stato istituito un Servizio di Accoglienza Matricole, a Perugia, nell’Aula 5 di Palazzo Murena (in Piazza dell’Università, 1) sede del Rettorato dell’ateneo perugino.

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì con orario 9.00 – 14.00 ed è svolto nel pieno rispetto delle normative anti-COVID-19.

Il Servizio matricole

I giovani hanno la possibilità di essere aiutati da personale qualificato, da studenti e da docenti Unipg, sotto la supervisione dei professori Roberto Rettori e Carla Emiliani, delegati del Rettore, rispettivamente, per l’Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica e per la didattica. In particolare possono avere informazioni sull’offerta formativa di Unipg e anche immatricolarsi grazie alle postazioni allestite e al supporto anche in questo caso di personale.

Punto informazioni

L’Ateneo di Perugia, inoltre, sempre per essere vicino e supportare i giovani in procinto di iscriversi, ha attivato un punto informazioni nel centro di Perugia, nell’ex Barbieria di via Mazzini, (dalle ore 17.00 alle ore 19.00) con l’opportunità di avere indicazioni sui corsi proposti dall’Università degli Studi di Perugia, sempre con il supporto di personale qualificato, docenti, studenti.

Info e assistenza a distanza

Tutte le informazioni sono inoltre disponibili all’indirizzo www.unipg.it/immatricolazioni, dove è possibile reperire le informazioni utili al fine di effettuare correttamente l’immatricolazione oltre che conoscere l’offerta formativa dell’Università degli Studi di Perugia.

Previsto anche un sistema di assistenza personalizzato a distanza Ticket, gestito da operatori qualificati; consente di essere guidati nelle procedure online e nella risoluzione di eventuali problematiche e nelle richieste di assistenza.