Unitre Orvieto, ritorna "Vivere il tempo dell'Avvento": in apertura don Danilo Innocenzi - Tuttoggi

Don Danilo, direttore dell’ufficio catechistico della diocesi di Orvieto-Todi, delineerà un quadro storico e sociologico della Giudea al tempo della nascita di Cristo, rivolgendo l’attenzione alle lingue e agli idiomi utilizzati dalla società dell’epoca. Una trattazione in grado di stupire, per il notevole livello di intercomunicazione raggiunto fra le varie fasce cittadine e per l’efficace capacità di divulgazione delle informazioni.

L’appuntamento conta il patrocinio dell’Opera del Duomo di Orvieto, della Diocesi di Orvieto-Todi, del Comune di Orvieto, e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.