UnitelmaSapienza, dal 9 gennaio riprendono le attività presso il Polo di Spoleto - Tuttoggi

UnitelmaSapienza, i vantaggi dell’Università online con sconti per i residenti in Umbria

Il Polo UnitelmaSapienza di Spoleto è una sede universitaria umbra situata nel cuore della città del Festival dei Due Mondi. Nato nel 2019 il Polo di Spoleto offre la possibilità agli studenti umbri di sostenere esami di laurea senza doversi recare a Roma, dove ha sede il quartier generale di Unitelma, università telematica di Sapienza.

Fermo per le festività natalizie, il Polo di Spoleto riprenderà le sue attività a partire dal 9 di gennaio e anche per il 2023 continuerà ad offrire scontistiche sull’iscrizione non solo per i corsi di laurea ma anche per alcuni master. Tra i corsi di laurea, sono disponibili percorsi di studi in discipline giuridiche quali Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza, Laurea Magistrale in Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie, Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza o economiche come Laurea Triennale in Scienze dell’Economia Aziendale e la Laurea Magistrale in Economia, Management e Innovazione.