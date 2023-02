UnitelmaSapienza consente di conciliare lavoro e studio grazie alla sua didattica flessibile - Tuttoggi

Questa è una caratteristica sempre più importante, non solo per chi è principalmente impegnato nello studio, ma anche per tutti gli studenti lavoratori che, per ovvie ragioni, non possono frequentare le lezioni in presenza nè tantomeno in determinati orari. Inoltre, lo studente ha sempre a sua disposizione tutto il materiale didattico di cui ha bisogno e un tutor a cui fra riferimento per questo Unitelma è possibile conciliare facilmente lavoro e studio.

Per avere più informazioni sui corsi, sui costi e le convenzioni in corso presso il POLO DI SPOLETO: Associazione Culturale Tuttoggi.info, Piazza Achille Sansi polo.spoleto@unitelmasapienza.it – 0743.225572 – https://www.tuttoggi.net/unitelma-spoleto