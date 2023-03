Unitelma Sapienza, a Spoleto corsi triennali e magistrali in campo giuridico - Tuttoggi

La Triennale in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza consente la scelta di uno tra i seguenti curricula: Curriculum A – Amministrazione e Organizzazione, Curriculum B – Organizzazione, Sicurezza e Investigazioni, Curriculum C – Amministrazione, Professioni e Organizzazioni Economiche. Anche la Magistrale in Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie permette di scegliere tra tre percorsi: Curriculum A – Management ed E-Government delle Aziende Pubbliche, Curriculum B – Management delle Aziende Sanitarie, Curriculum C – Management delle Autonomie Territoriali.

Infine, la Magistrale e ciclo unico in Giurisprudenza con ben 6 percorsi didattici, con piani di studio e calendari esami disponibili sul sito di UnitelmaSapienza.

· Percorso A – Diritto della Società dell’Informazione,

· Percorso B – Diritto, Mercati, Impresa,

· Percorso C – Diritto, Territori, Comunità e Welfare,

· Percorso D – Diritto, Organizzazioni e Relazioni Internazionali,

· Percorso E – Diritto e Istituzioni,

· Percorso F – Diritto e Security

Sia per le lauree triennali che per quelle magistrali le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza alcuna limitazione temporale. Si possono seguire le lezioni, prenotarsi agli esami, stampare certificati e connettersi con il “mondo Unitelma Sapienza” 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, da qualsiasi computer, tablet e smartphone. Dopo l’atto d’iscrizione tutti gli studenti sono costantemente seguiti da vari tutor, specifici per ogni ambito disciplinare, attraverso forum, chat e mail. Docenti e tutor, attraverso lo strumento dei webinar, sono disponibili a confrontarsi e a seguire gli studenti in forma sincrona anche se a distanza.

Per maggiori informazioni www.unitelmasapienza.it oppure 0743225572