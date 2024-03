UNIPG e ADM, conclusa prima edizione del Corso in “Authorized Economic Operator (AEO)” - Tuttoggi.info

Oltre 20 le persone che hanno manifestato interesse al Corso e 15 studenti hanno conseguito la Qualifica professionale ai fini AEO

Si è concluso nei giorni scorsi il Corso di formazione permanente e continua in “Authorized Economic Operator (AEO) – Formazione per la Qualifica di Responsabile delle questioni doganali” tenuto dal Dipartimento di Economia dell’UniPg in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e con il sostegno della Fondazione Perugia.

Oltre 20 le persone che hanno manifestato interesse al Corso e, verificata la frequenza minima obbligatoria (almeno 80% delle ore di lezione), valutata positivamente la tesina tematica e, infine superata la prova di esame orale finale, 15 studenti hanno conseguito la Qualifica professionale ai fini AEO (prevista dal Regolamento UE 2447/2015 e valida nell’Unione Europea), l’Attestato accademico di 24 cfu (oltre 200 le ore di didattica sostenute) e la Certificazione delle competenze nell’ambito della piattaforma CINECA grazie allo strumento dell’Open badge.

Il corso ha registrato la partecipazione di persone di varie età, formazione ed esperienze, anche da fuori Regione, del mondo delle imprese e delle professioni.

I docenti del Dipartimento sono stati affiancati, per le materie tecniche, da dirigenti e funzionari della Direzione Territoriale ADM per la Toscana e l’Umbria e in particolare da quelli dell’Ufficio delle Dogane di Perugia.

Al termine della prova finale il Direttore del Dipartimento di Economia, prof. Marcello Signorelli, e il Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Perugia, ing. Benedetto Tavoni, hanno salutato la classe complimentandosi per il proficuo studio dimostrato.

Si conclude quindi positivamente la prima annualità di Corsi avviati a seguito dell’Accordo Quadro siglato tra UNIPG e ADM nell’estate 2022. Nelle scorse settimane, infatti, si è concluso con successo anche il Corso di formazione permanente e continua tenuto dal Dipartimento di Scienze Politiche, retto dal prof. Giorgio Eduardo Montanari, in “Economia e Accise: energia, alcol e gas naturale – un’analisi di settore per la qualifica di Esperto in Accise”. Evento formativo che ha ricevuto il sostegno dell’ADISU e che ha registrato la consegna di una borsa di studio voluta dal personale dell’Ufficio delle Dogane di Perugia per ricordare il collega, dott. Orazio Santoro, prematuramente scomparso.