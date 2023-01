UnielmaSapienza, a Spoleto i corsi di Laurea in campo economico e giuridico - Tuttoggi

L’offerta formativa di UnitelmaSapienza comprende corsi di laurea triennali e magistrali in diverse discipline, con particolare riferimento a quelle giuridiche ed economiche. Inoltre, sono disponibili anche master universitari e corsi di specializzazione in diverse aree, come il management, la finanza e il marketing.

UnitelmaSapienza si distingue anche per la sua attività di ricerca e sviluppo, che coinvolge studenti e docenti in progetti interdisciplinari e collaborazioni con enti e aziende di tutto il territorio italiano e non solo. Inoltre, l’università organizza regolarmente eventi culturali e scientifici, come convegni, workshop e seminari, che offrono l’opportunità a studenti e docenti di confrontarsi con esperti del settore e di ampliare le proprie conoscenze.

L’Università Telematica Unitelma Sapienza è presente su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di poli didattici, che offrono supporto agli studenti e organizzano attività di orientamento e tutorato. In Umbria, dal 2019, è attivo il Polo di Spoleto che garantisce agli studenti la comodità degli esami vicino casa senza doversi recare a Roma oltre a una serie di vantaggiosi sconti sulle rette annuali.

Per maggiori informazioni www.unitelmasapienza.it oppure 0743225572