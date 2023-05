Un’idea per rivestimenti eleganti? Il gres effetto Calacatta oro - Tuttoggi.info

Se stai pensando ad una soluzione dallo stile sofisticato che ti porti poche preoccupazioni, non c’è niente di meglio del gres porcellanato effetto marmo, un materiale che gode delle stesse caratteristiche del marmo vero, ma è molto meno difficile da gestire, meno delicato, poroso e soprattutto molto meno costoso e più semplice da installare.

Una scelta di sicuro effetto è il Calacatta oro, una delle finiture più amate degli ultimi tempi, poiché unisce all’eleganza tipica del marmo, anche un tocco di modernità legato alle venature dalle sfumature che vanno dal ruggine alla sabbia. Allo stesso tempo rivestimenti e pavimenti di questo tipo si adattano perfettamente ad ogni area della casa, a partire dalla zona giorno, fino ad arrivare alla cucina ed al bagno. Questa finitura riesce a dare tanto carattere ad ogni parte di un’abitazione.

Le caratteristiche del marmo Calacatta

Il vero marmo Calacatta è una specialità della zona di Carrara ed è caratterizzato dal tipico colore grigio chiarissimo e luminoso, con fondo bianco e venature che spaziano dal grigio al beige, fino addirittura all’arancione chiaro.

Il Calacatta oro nello specifico presenta in maniera alternata, venature che vanno dal grigio al ruggine dorato, con spessori differenti. È una soluzione quindi più calda rispetto ad altri materiali ed altri tipi di marmo, e si adatta in maniera perfetta ad ambienti interni che combinino un’atmosfera elegante ed allo stesso tempo conviviale. Sempre per questa particolare colorazione, è possibile creare una connessione cromatica eccellente tra pavimenti e rivestimenti con gli elementi d’arredo oppure tessili nelle tinte del grigio.

Tante soluzioni per i formati

Quando si sceglie il gres porcellanato effetto marmo si può contare su un’ampia scelta di formati di diverse misure. È possibile trovare piastrelle dalle misure classiche medie e grandi, ma anche formati con piastrelle molto grandi, adatte per pareti e pavimenti, e capaci di dare un vero effetto di continuità.

Ma sono presenti anche tantissimi formati più moderni e che permettono di creare effetti che tradizionalmente sono più complicati da ottenere: un’idea è quella di scegliere il Calacatta oro per mosaici per bagno, come quelli presenti sul sito di Iperceramica, adatti ad esempio per valorizzare angoli come quelli per la parete doccia, da abbinare a pavimenti nello stesso materiale, ma in formati più grandi.

La lucidità del Calacatta può essere inoltre un vantaggio se si vuole rendere un ambiente più glamour, viceversa se si opta per un’atmosfera più informale, la versione opaca di questo materiale è sicuramente la scelta giusta. In quest’ultimo caso si può anche pensare ad un abbinamento originale ed allo stesso tempo elegante con il parquet, per riscaldare ulteriormente l’ambiente.

Il Calacatta gold ideale per una zona living sofisticata

Sicuramente l’ambiente in cui ci si aspetta di più che il Calacatta oro faccia un ottimo effetto è il salotto. Per una zona living minimale è il pavimento migliore da abbinare ad arredi dai colori neutri, allo stesso modo per un ambiente dallo stile industriale. In quest’ultimo caso l’accostamento più adatto per gli elementi d’arredo è quello di mobili in ferro e legno grezzo, che creeranno un effetto in continuità con le venature del Calacatta.

Questo materiale è adatto a salotti formali e tradizionali, dando un maggiore carattere. Se poi si cerca una soluzione adatta ad un open space, si può scegliere questo effetto abbinandolo ad esempio ad esempio ad un pavimento in gres effetto legno, così da creare una sorta di originale discontinuità tra la zona pranzo e quella living.

Il Calacatta oro anche per il bagno

Il gres porcellanato è una scelta che si può adattare perfettamente ad un ambiente particolare come il bagno: l’umidità può infatti creare problemi a materiali come il marmo, ed allo stesso tempo questa zona deve essere spesso igienizzata. In questo modo però è possibile non dover rinunciare allo stile.

Se si desidera un bagno estremamente elegante, il Calacatta oro può essere una soluzione davvero di impatto, soprattutto se si sceglie il grande formato per pavimenti e per pareti. La parete doccia con mosaico accostata ad un pavimento o sempre in mosaico oppure con piastrelle un po’ più grandi, come già anticipato, può essere una scelta raffinata.