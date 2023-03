Unicusano, Riesame conferma sequestro 20 milioni. Bandecchi contrattacca: video

Nel pronunciamento del Riesame in cui si conferma dunque il sequestro, viene ritenuta valida la tesi accusatoria, secondo la quale la Unicusano, beneficiando del regime fiscale agevolato riservato alle università, opera invece come una holding commerciale, avendo dismesso progressivamente le finalità formative e sociali. Paragonando la situazione a quella degli enti ecclesiali, che “possono beneficiare di un regime fiscale riservato agli enti non commerciali soltanto se non hanno per oggetto principale l’esercizio di attività commerciali e in ogni caso devono conservare la prevalenza dell’attività istituzionale di ispirazione eminentemente idealistica“.

Una tesi, quella degli inquirenti (le indagini sono condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza), fortemente contestata dall’Unicusano e da Stefano Bandecchi, che in questi mesi hanno difeso il loro operato dichiarando di agire nel rispetto delle norme. Citando anche situazioni relative ad altre università italiane.

Il patron della Ternana Calcio, che è anche candidato a sindaco di Terni per Alternativa Popolare, è intervenuto su Instagram a contestare ancora una volta l’operato delle fiamme gialle che indagano su di lui, non senza ironia. Confermando pure la sua candidatura a primo cittadino “se non mi arrestano nei giorni precedenti”.