Una vita in moto con la Stradale, ultima sirena per Maurizio Gallinella - Tuttoggi.info

Dopo 40 anni di servizio tutti percorsi calzando i centauri, ha raggiunto il meritato traguardo della pensione il Commissario Capo Maurizio Gallinella Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Terni.

Iniziando la carriera da agente in prova nel 1985, ha concluso con il raggiungimento della prestigiosa qualifica di Commissario Capo. Nel suo percorso professionale sono annoverati diversi incarichi tra le sedi di Terni e Perugia sempre nell’ambito della Polizia Stradale, dapprima come capoufficio verbali della Sezione di Terni, per approdare poi come Comandante del Distaccamento di Foligno e terminare con l’incarico di Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Terni.

E’ stato salutato non solo dai colleghi della Sezione di Terni ma anche da quelli della Questura e delle sedi dove ha prestato servizio.

“Quello del poliziotto è un lavoro che si fa con passione e dedizione” dice il Commissario Capo “e io ho cercato sempre di migliorare le mie conoscenze per essere di supporto ai colleghi e agli utenti, e si sa che la conoscenza non è mai abbastanza, ma è ciò che ci permette di dare il meglio di noi ogni giorno aiutando gli altri”. Oggi l’emozione è tanta e auguriamo al Dottor Gallinella buona pensione.