"Una via per l'arte": book sharing a Torre Orsina - Tuttoggi.info

Sabato 21 ottobre, a partire dalle ore 15, a Torreorsina si terrà la presentazione del progetto di book sharing “Una via per l’arte”, co-progettato nell’ambito del patto di collaborazione “Make up del Borgo Antico – Insieme per il bello”, stipulato dall’Amministrazione comunale con la Pro Loco di Torre Orsina.

Si tratta, nello specifico, di un progetto di condivisione culturale mirato a diffondere la pratica della lettura dei libri per mezzo del loro prestito gratuito.

I libri potranno essere presi in prestito in una delle cinque postazioni che sono state allestite nell’antico borgo (in via delle mura, in piazza Umberto I, in via Madonna della strada, nel parco De Felice e nei giardini di via Sebastiano). La manifestazione inizierà alle ore 15 con i saluti istituzionali e la presentazione del progetto, cui farà seguito, alle ore 15.15, un intervento sull’importanza della lettura a cura dello scrittore e fumettista Andrea Laprovitera. Alle ore 16 prenderà il via il percorso itinerante lungo le vie del borgo e alle ore 17.15 si svolgerà la presentazione del libro “Il richiamo”, a cura della scrittrice Chiara Partenzi.