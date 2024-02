Una "star dei social" in Regione: la manager Fabiana Andreani ricevuta da Tesei | Video - Tuttoggi.info

La "star" di Instagram e di Tik Tok Fabiana Andreani ricevuta questa mattina in Regione dalla presidente Donatella Tesei che le ha consegnato il ‘gagliardetto’ della Regione Umbria



È una “star” di Instagram e di Tik Tok la manager Fabiana Andreani ricevuta questa mattina, 22 febbraio 2024, in Regione dalla presidente Donatella Tesei che le ha consegnato il ‘gagliardetto’ della Regione Umbria.

Si definisce “La zia di orientamento e lavoro”, e dai suoi seguitissimi account social offre consigli su formazione, curriculum, colloqui e scelte di carriera. Umbra di nascita, è nata infatti a Deruta, laureata in comunicazione internazionale all’Università di Perugia, Fabiana Andreani ha vissuto in Giappone (dove è finita con una borsa di studio) e ora vive a Milano, ma stamattina dai suoi account social ha documentato “un incontro che non mi sarei mai aspettata”, appunto quello a Palazzo Cesaroni con la presidente della Regione Donatella Tesei.

Nelle storie di Instagram la manager si definisce “orgogliosissima” per aver incontrato l’unica donna presidente di Regione, che “sta incontrando le personalità umbre che si stanno distinguendo negli ultimi anni”. Accompagnata dal padre Alvaro, Andreani non ha mancato di documentare l’incontro, definendosi “felicissima per aver avuto questo onore”. E chissà che non spunti qualche collaborazione….