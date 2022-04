Una rotatoria intitolata a Fabrizio Quattrocchi

Giovedì la cerimonia, nel 18esimo anniversario dell'uccisione inn Iraq | La proposta era partita dalla consigliera Roberta Ricci

Una rotatoria di Perugia, tra via Trattati di Roma e Strada Olmo Ellera, sarà intitolata a Fabrizio Quattrocchi, l’italiano ucciso in Iraq dopo essere stato rapito dai terroristi islamici.

L’inaugurazione avverrà giovedì 14 aprile alle 12, in occasione del 18°

anniversario della smorte. All’inaugurazione parteciperanno il sindaco Andrea Romizi, l’assessore delegato Edi Cicchi e il vicepresidente del Consiglio comunale di Perugia della Lega Roberta Ricci da cui era partita l’iniziativa.

“Esprimo grande soddisfazione per l’accoglimento della mia proposta –

spiega il consigliere Ricci – . Quattrocchi è un esempio di straordinario

valore, eccezionale coraggio e attaccamento alla patria che assume una

valenza ancora più importante in un momento come quello attuale di grave

difficoltà, sia per l’uscita dalla emergenza sanitaria che per quella

legata alla guerra in cui il popolo italiano sta dimostrando grande

compattezza e reazione”.

Nel 2006 il Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi conferì a

Quattrocchi la medaglia d’oro al valor civile in quanto “vittima di un

brutale atto terroristico rivolto contro l’Italia, con eccezionale

coraggio ed esemplare amor di Patria, affrontava la barbara esecuzione,

tenendo alto il prestigio e l’onore del suo Paese”.