Una pietra per ricordare Luciano Mengaroni, l’operaio Ast morto per Covid

La comunità di Amelia e i volontari della Casa del Sole stanno realizzando una pietra scolpita per ricordare Luciano Mengaroni a un anno dalla morte

Era il 5 maggio dello scorso anno quando Luciano Mengaroni aveva perso la sua battaglia contro il Covid. Il cinquantenne di Amelia, operaio dell’Ast, conosciutissimo nella sua città ma anche nel resto della provincia di Terni per il suo grande impegno sociale, non è stato e non sarà dimenticato. Troppo profonda la traccia che ha lasciato nella comunità locale per il suo essere, per la sua attività a sostegno degli altri, per il suo farsi benvolere in ogni cosa che faceva, dal lavoro al sociale.

Proprio per ricordare Luciano Mengaroni ad un anno dalla morte i volontari di Arciragazzi Casa del Sole stanno scolpendo una pietra che verrà posizionata nei prossimi giorni nel prato in prossimità della Casetta del Mutuo aiuto, in Via Aldo Moro, ad Amelia.