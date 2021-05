Una nuova ambulanza per l'Ospedale di Orvieto - Tuttoggi

Un importante traguardo per l'Ospedale di Orvieto, che, grazie al sostegno della Cassa di Risparmio, dispone di una nuova autoambulanza.

Si è svolta questa mattina, all’Ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto, la cerimonia di consegna della nuova ambulanza, donata dalla Fondazione Cassa Risparmio di Orvieto. Si tratta di un mezzo di soccorso di ultima generazione, dotato delle più avanzate strumentazioni, di tecnologie meccaniche e presidi sanitari di pronto intervento.

Un’ambulanza di ultima generazione

La nuova ambulanza è in grado di assicurare la massima efficienza ed efficacia negli interventi di assistenza in emergenza. E’ dotata, infatti, di tutti i confort necessari per i pazienti e per gli operatori del 118. Si prospetta, pertanto, di grande utilità, non solo perché potenzia la dotazione dei mezzi di soccorso dell’Ospedale di Orvieto, ma anche perché consente di intervenire in casi molto gravi che dovessero richiedere il trasferimento dei pazienti, con patologie particolari, in altri presidi ospedalieri.

Il ruolo della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto

“La nuova ambulanza – ha affermato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Libero Mario Mari, – è solo l’ultimo, in ordine di tempo, degli interventi della Fondazione durante la pandemia. Dal finanziamento delle mascherine per gli operatori sanitari all’ ambulanza ipertecnologica: molteplici le iniziative appoggiate dalla Fondazione in questi ultimi tempi, a vantaggio della sanità territoriale e delle istituzioni pubbliche. “La mia riflessione – continua Mari – si concentra proprio sull’esigenza di condividere più spesso idee e capacità all’interno di questa nostra comunità, che è piccola, ma può costruire iniziative ed azioni importanti”.

I ringraziamenti di Massimo De Fino

Da parte sua, il direttore generale della Usl Umbria 2, Massimo De Fino, ha affermato che “la nuova ambulanza rappresenta un passo in avanti nell’organizzazione della rete dell’emergenza”. Per questo De Fino ha inteso porgere un ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio, ma anche “a tutti gli operatori che hanno lavorato, e lavorano con assoluta dedizione al fine di assistere al meglio le persone malate“.

Nuovi progetti per l’Ospedale di Orvieto

Secondo quanto riferito da De Fino, l’Ospedale di Orvieto rappresenta un punto di riferimento non solo per l’orvietano. Perciò si sta già lavorando a due nuovi progetti per il “Santa Maria della Stella”: l’ammodernamento del Pronto Soccorso, con l’eliminazione della rampa di accesso e la collocazione del pronto intervento al piano terra; il potenziamento della terapia intensiva e sub intensiva.

“L’obiettivo è migliorare la qualità della vita”

“I presidi sanitari del territorio e l’ospedale – sostiene, infine, il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – sono assolutamente fondamentali per affrontare emergenze come il Coronavirus. “Sull’Ospedale di Orvieto – conclude – si stanno facendo importanti ragionamenti atti al potenziamento e alla valorizzazione della struttura, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini per mezzo di servizi adeguati”.