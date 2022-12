Una macchina nuova per una famiglia in difficoltà: serata di generosità a Rivotorto | Foto - Tuttoggi

A organizzarla il gruppo dei RiBelli unito all’Itp Club Nonsololambretta. I 7Cervelli guest star

Una macchina nuova per una famiglia in difficoltà. Un regalo ‘natalizio’ dopo una serata di solidarietà alla Pro loco di Rivotorto per aiutare una famiglia residente in zona che a causa di un incidente è rimasta appunto senza un mezzo di trasporto privato ed impossibilitata ad acquistarne un altro.

A organizzarla il gruppo dei RiBelli unito all’Itp Club Nonsololambretta. “Sappiamo quanto oggi un’auto sia necessaria per andare a lavorare o provvedere alle proprie necessità soprattutto nelle zone di campagna mal servite, che soffrono della presenza di non adeguati mezzi di trasporto pubblico”, si legge in una nota del gruppo. “Scaturisce da qui l’idea e la volontà di compiere un gesto di solidarietà regalando un’automobile a questa famiglia che sta vivendo un periodo difficile. Un dono che ha l’obiettivo di sostenere la ricerca di un posto di lavoro e dare la libertà di muoversi per assolvere a tutti gli adempimenti legati alla vita quotidiana”.