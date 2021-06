Un weekend di "ripartenza" a Torgiano, tra biciclette e infiorate - Tuttoggi

Musei ad ingresso libero e più di 1000 piante fiorite per addobbare il centro storico. Torgiano cerca di lasciarsi alle spalle il periodo pandemico

Riprendono le attività del comune di Torgiano che cerca di lasciarsi alle spalle il periodo pandemico proponendo per il prossimo week end una serie di iniziative nel rispetto della normativa vigente anticovid.

Domenica 6 giugno la FIAB Perugia Pedala organizza: “In Bici nei borghi delle due Valli”. La partenza della passeggiata in bici è prevista dalle 8,30 da ponte Ponte San Giovanni (parcheggio Lidl/Testone) o alle 09.30 da Torgiano ( piazza Matteotti). Il percorso prevede l’arrivo a Cannara con pranzo e rientro a Torgiano alle ore 16.

I partecipanti e tutti i turisti potranno nei giorni di sabato e domenica prossimo, visitare i musei in forma gratuita. Le sale espositive del comune a Palazzo Graziani Baglioni ospiteranno la mostra “Un luogo da nessuna parte”. Sempre domenica, le vie del centro storico di Torgiano si vestiranno di colori grazie ad un addobbo floreale realizzato dall’associazione “Guerra del sale” con patrocinio e contributo del comune, questo in occasione del corpus domini e in ricordo della prima infiorata che si fece a Torgiano, caduta senza vittime durante la guerra del sale, proprio il 3 giugno 1540.