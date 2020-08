Un uomo trovato senza vita in via Guerra - Tuttoggi

Un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Guerra a Perugia. A fare il ritrovamento i vigili del fuoco dalla Centrale, chiamati per il soccorso di una persona.

L’allarme era stato dato perché l’uomo, che viveva da solo, non rispondeva al telefono ai familiari ed i vicini non lo avevano visto uscire da qualche giorno.

Poiché nessuno rispondeva nell’appartamento, i vigili del fuoco si sono introdotti dalla finestra di un terrazzo, tramite l’autoscala.

Il 67enne era a terra. Il personale del 118, intervenuto con i vigili del fuoco, ne ha constatato il decesso.