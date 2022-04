“Un tarlo dentro di me…”, l’Opera Prima di Giuliana Rippo - Tuttoggi

"Un tarlo dentro di me…” sarà presentato sabato 9 aprile alle ore 17 presso la Biblioteca comunale di Spoleto

C’è grande attesa per la presentazione dell’Opera Prima di Giuliana Rippo “Un tarlo dentro di me…” (Edizioni EraNuova) prevista per sabato 9 aprile alle ore 17 presso la Biblioteca comunale (Palazzo Mauri, Via Brignone 14).

Si tratta di due racconti, scritti durante il lockdown, in cui le figure di tre donne (Ada, Mara e Emma), attraverso il racconto delle proprie esistenze, ora gioiose, a volte tormentate, portano il lettore a interrogarsi sul significato della vita, dell’amore, della morte “cercando di sviscerarne gli aspetti più intimi e intensi”.

A moderare l’incontro sarà il Professore Francesco D’Episcopo, Ordinario alla Università Federico II di Napoli e la giornalista Antonella Manni (Il Messaggero). L’apertura dei lavori è affidata all’assessore alla cultura del Comune di Spoleto Danilo Chiodetti.

Napoletana di nascita ma spoletina di adozione, Giuliana Rippo è molto conosciuta e apprezzata per i suoi articoli pubblicati sul quindicinale “Rocca” della Pro Civitate Christiana.