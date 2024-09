Un Sì da sogno: Giorgia e Daniele si sono sposati a Roma - Tuttoggi.info

Tutto il team di Media Marketer e Tuttoggi.info augura ai novelli sposi una vita ricca di felicità, avventure e amore eterno

Ieri è stata una giornata indimenticabile per Giorgia Saccoccioni e Daniele Luciani, che hanno detto il loro “sì” eterno nella splendida cornice della Basilica di San Pancrazio a Roma. Circondati da parenti, amici e dagli allievi di Daniele, istruttore di nuoto, la coppia ha vissuto un momento di gioia e amore puro, testimoniato dalla bellezza e dalla solennità del luogo.

Dopo la cerimonia, la festa è proseguita in grande stile presso il Parco Iris, situato in Via Appia Antica. Gli ospiti hanno potuto deliziare il palato con un raffinato buffet di antipasti, una cena seduta che ha esaltato i sapori della cucina, e un buffet di dolci che ha concluso la serata in dolcezza. Il tutto con l’aggiunta di attenzione ai valori veri della vita, che sempre contraddistingue la coppia, con la scelta di un’organizzazione etica di tutta il banchetto.

La festa è continuata fino a tarda notte con balli sfrenati e tanto divertimento: una vera e propria celebrazione dell’amore e della nuova vita che Giorgia e Daniele (Lucio per gli amici) stanno iniziando insieme, ma che si poggia su un percorso di costruzione già lungo 8 anni.

Tutto il team di Media Marketer e Tuttoggi.info di cui Daniele è una colonna fondamentale da quasi due decenni, augura a Giorgia e Daniele un meraviglioso viaggio di nozze in Sicilia e una vita ricca di felicità, avventure e amore eterno. Che ogni giorno del loro cammino sia illuminato dalla gioia e dalla serenità che hanno condiviso con tutti noi in questa giornata speciale.

Buona vita e felice viaggio, Giorgia e Daniele!