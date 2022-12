"Un poster per la pace", Francesca Prisco si classifica al primo posto - Tuttoggi

Il vincitore del primo premio a livello internazionale riceverà 5000 dollari ed avrà diritto ad un viaggio con il presidente del club sponsor, alla cerimonia di premiazione che si terrà in occasione della giornata Lions con le Nazioni Unite.

Anche quest’anno i giovani della scuola Manzoni si sono espressi con grande creatività, per raccontare il loro colorato e profondo sogno di Pace. Il concorso incoraggia i ragazzi ad approfondire tale ideale e pone un piccolo tassello nel processo di educazione verso questo valore assoluto.

Più che mai in tempi di così forti tensioni internazionali, la riflessione diventa importantissima e gli studenti della Manzoni hanno dato il meglio di loro stessi proprio per spessore, per originalità, senso artistico ed espressività. Francesca Prisco della classe terza D si è classificata al primo posto; nella sua opera, la bambina in primo piano con un’ala spezzata esprime la sofferenza di chi vorrebbe volare in un mondo che però è ostile e che spesso non pone basi per un dialogo ma piuttosto per la violenza. I due soldati però, con sopra il viso impresso il famoso simbolo creato da Gerald Holtom nel 1958, sono la speranza e rappresentano un primo passo all’antimilitarismo.

I complimenti del Lions Club Spoleto vanno a tutti i partecipanti.

Con tutti i disegni dei ragazzi, è stato creato un calendario del 2023 ( disponibile tramite i soci Lions o la scuola Manzoni ) i cui proventi andranno alla stessa scuola, per comprare materiale didattico.

Da Rubens a Banksy passando per Canova, molti artisti nei secoli, hanno rappresentato l’allegoria della Pace e dell’Armonia tra popoli; la libertà passa anche attraverso il coraggio di esprimersi in senso intellettuale, artistico ed emotivo , questo è quello che ogni anno il Lions Club Spoleto vuole trasmettere.