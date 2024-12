Un milione di membri: l'ambiziosa visione della CEO Mary Kennedy Thompson per far crescere l'impatto globale di BNI - Tuttoggi.info

In un'intervista esclusiva il nuovo CEO si racconta e anticipa la sua prossima visita alla Convention Nazionale Italiana di maggio

Nello spirito della missione di BNI di aiutare le aziende a crescere attraverso le relazioni, immergiamoci in un’intervista esclusiva con Mary Kennedy Thompson, il nuovo CEO di BNI.

Il direttore di TuttOggi.info e Time of BNI, Sara Cipriani, ha avuto l’opportunità unica di incontrarla alla Convention Globale BNI di Honolulu, alle Hawaii. La convention, che si è svolta dal 13 al 16 novembre, ha celebrato il 40° anniversario di BNI e ha riunito membri provenienti dalla vasta rete globale dell’organizzazione.

Unitevi a noi per conoscere la persona dietro il ruolo ed esplorare come la storia di un leader è destinata a plasmare il futuro della principale organizzazione mondiale di referral.

Il suo percorso è affascinante – da Ufficiale del Corpo dei Marines a titolare di franchising, e poi leader aziendale. Come quelle prime esperienze hanno plasmato chi è oggi e cosa porteranno al suo nuovo ruolo in BNI?

Penso che le mie primissime esperienze derivino dal fatto di essere cresciuta in una famiglia molto numerosa, di dieci figli. Mio padre mi diceva sempre, poiché ero la più grande, che quando lui se ne andava, tutto ciò che accadeva e non accadeva era una mia responsabilità. Questo mi ha dato un grande senso del dovere, della responsabilità e della cura degli altri, perché mi sono sempre presa cura dei miei fratelli e sorelle.

Poi ho passato otto anni nel Corpo dei Marines, e ho scelto i Marines perché pensavo che fosse la cosa più difficile, e volevo fare qualcosa che pensavo fosse davvero difficile da fare. Avevo ragione, è stato difficile. Il Corpo dei Marines, come BNI, dà molta importanza alla cultura del fare per gli altri, del servire e del fare la cosa giusta. Mi è sempre piaciuto guidare un gruppo con una missione molto chiara, sapendo cosa avremmo fatto, e non cercando sempre di fare le cose facili, ma di fare le cose importanti. Questo mi ha insegnato molto.

Ho avuto dei momenti di stress durante il servizio militare, e questo mi ha aiutato a gestire l’ansia in modo che quando ci sono momenti difficili, posso dire: “Va bene. Andrà tutto bene”. Penso che sia importante per i leader non farsi prendere dal panico. Un leader porta struttura, calma, e mette le cose in prospettiva per i team che li circonda.

Poi, ho iniziato nel franchising come affiliato. Sono diventata membro di BNI nel 1994. È stato molto utile per me perché non sapevo molto di business, ero appena uscita dall’esercito e avevo bisogno di molto aiuto, e avevo tutti questi imprenditori disposti ad aiutarmi. E così, porto con me tutto questo. Il modo in cui ho preso la mia ultima azienda e l’ho fatta crescere. La mia specialità sono le aziende ad alta potenzialità di crescita, aziende proprio come BNI che sono sana e hanno molte cose positive. E con qualche investimento nel talento, nei processi di scaling e nella semplificazione, possiamo andare davvero veloci.

Conosce BNI da quasi 30 anni – prima come membro, e ora come CEO. Ci racconta un momento in cui BNI ha fatto la vera differenza nella tua vita, come Gain?

Direi che circa sei mesi dopo essere entrata in BNI, ho ricevuto un referral per Dell Computers. C’era una donna nel nostro capitolo che conosceva il responsabile marketing di Dell, e stavano cercando un gadget regalo. Io facevo bouquet di biscotti e biscotti come regali. Stavano cercando un regalo da fare ogni volta che c’era una nuova versione di un prodotto. E hanno iniziato a usare i nostri prodotti. Ed è stato un bel po’ di lavoro. In alcuni anni è arrivato fino a 40.000 dollari di affari in un anno, che per i biscotti era molto. E questo mi è stato molto utile, soprattutto nei miei primi giorni quando stavo costruendo le attività.

E l’agente che mi ha invitato, era anche la mia agente assicurativa. Lei è stata molto importante nell’aiutarmi a capire quanto sia importante il networking e nel mettermi di fronte a persone che potevano rendermi migliore e più forte. Non credo che dobbiamo circondarci di persone che ci tirano giù. Dobbiamo circondarci di persone che ci fanno crescere, che ci fanno sentire un po’ a disagio per poter essere migliori.

Ogni leader porta il suo tocco unico. Qual è il segno personale che spera di lasciare nella storia di BNI?

È una grande domanda. Ci sono un paio di cose. Una è che BNI si trova a un punto di svolta unico in cui abbiamo tutti questi leader di paesi per i quali è il momento di correre più velocemente e prendere decisioni senza che le decisioni vengano tutte dall’alto. Quello che voglio portare, e l’ho fatto in Neighborly (il più grande franchising al mondo che offre servizi per la casa, specializzato in manutenzione e riparazioni ndr) è stato far prendere le decisioni alle persone, nella posizione lavorativa in cui erano, in modo da potersi muovere più velocemente ed essere coinvolte in prima persona in quelle decisioni.

Ciò di cui sono più orgogliosa in Neighborly è che me ne sono andata con un piano di successione molto forte, dei leader molto forti che si sentivano a loro agio nei loro ruoli e provare abbastanza disagio per diventare davvero bravi. Questa è una delle cose molto importanti per me: guidare persone davvero brave e leader davvero forti che possano portare BNI al livello successivo. Non solo oggi, ma fra 20, 30 e 40 anni. E poi, voglio davvero vederci arrivare a un milione di membri. Non sarò felice finché non arriveremo a un milione di membri. È fattibile. Ci vorrà del lavoro, ma è fattibile.

Quando prevede di raggiungere questo obiettivo?

Entro la fine del 2027. Se ogni membro potesse portare un membro all’anno, questo ci porterebbe a circa 2,6 milioni di membri. E quindi, considerando un po’ di abbandoni, saremo comunque ben al di sopra del milione.

Pensa dunque che sia una buona pratica, quella di fornire strumenti alle persone?

Gli strumenti sono importanti! Quando parlo di processi scalabili, quando parlavo di Chick-fil-A, so che non c’è Chick-fil-A in Italia (catena di fast food statunitense, specializzata nella preparazione e vendita di cibi a base di pollo ndr), ma il modo in cui hanno costruito i loro drive-in e drive-through in modo che fosse davvero una grande esperienza per il cliente, è così che sono cresciuti. E noi dobbiamo fare la stessa cosa, ed è per questo che sono in un capitolo, così posso sperimentare l’essere membro io stessa.

Veramente è membro in un capitolo, ora?

Sì. Così l’intero team di leadership, abbiamo tutti preso l’impegno di unirci a un capitolo per 90 giorni, e poi dopo, di rimanere coinvolti. E così, dobbiamo fare tutto quello che deve fare un membro del capitolo. Ho fatto 8 CU, ho fatto 11 one-to-one, ho dato tre referral, e un GAC. E ieri, quando il mio capitolo si è incontrato, ho dovuto avere un sostituto per me. Esserci ci ricorda tutto quello che chiediamo ai nostri membri.

Mentre entriamo nell’era dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale, celebrando il 40° anniversario di BNI, cosa la entusiasma di più del futuro che immagina per i nostri membri?

Penso che succederà qualcosa di molto interessante. Dr. Misner lo ha accennato. C’è tutta questa economia delle relazioni che sta diventando davvero molto importante per le aziende. Ho studiato parecchio. Ho iniziato a studiarla nella mia vecchia azienda perché è tutta una questione di relazioni. Amo l’intelligenza artificiale. La uso abbastanza spesso, ma non sostituisce il rapporto uno a uno, le conversazioni, l’energia che abbiamo sentito in quella stanza oggi.

Molte aziende vivono la stessa cosa, e così fanno i clienti. Credo che una delle cose che accadrà, e ne sono molto entusiasta, è che sempre più persone vorranno fare affari alla maniera di BNI perché, man mano che digitiamo di più sui nostri cellulari e veniamo catturati dai nostri schermi, avere una vera relazione sta diventando un’arte perduta, e le persone non sanno come farlo. Quindi hanno bisogno di una struttura che li aiuti.

Questa era proprio la prossima domanda. Ecco perché BNI è piuttosto unico.

Siamo leader di mercato e nessuno lo fa come noi: quel rapporto uno a uno, quell’incontro. Voglio dire, anche solo alzarsi per i tuoi 60 secondi e parlare di quale referenza hai bisogno. Questo porta veri affari. Nell’ultimo incontro del mio capitolo, ho visto passare 17 referenze quella mattina. E questo non lo ottieni in nessun altro posto. Per ogni dollaro speso in quote associative, il membro riceve 71 dollari in affari chiusi. E quest’anno siamo vicini a raggiungere i 25 miliardi di affari generati dalle referenze. È enorme. Ci sono pochissime cose al mondo che lo possono realizzare.

Guidare un’organizzazione globale in cui i membri parlano lingue diverse ma condividono lo stesso spirito BNI deve essere affascinante. Cosa l’ha sorpreso di più di questa famiglia globale da quando è diventata CEO?

Quello che mi ha fatto più piacere è che tutti noi crediamo e usiamo e lavoriamo secondo i nostri valori. E mi piace perché questo trascende le differenze di lingua e di cultura. Non conosco una cultura che non creda nell’importanza della mentalità dell’abbondanza, del givers gain e dell’apprendimento permanente. Questi valori trascendono il resto. Mi piace davvero. Ne sono stata molto felice.

Sono rimasta sorpresa dalla positività e da quanto tutti siano positivi. Adoro questo perché si possono affrontare cose difficili ed essere ancora positivi. Ci credo davvero. Infatti, se si può essere positivi mentre si parla di cose difficili, si ottiene di più.

Ho fatto più di 200 one-to-one finora con persone di tutta BNI. E una delle cose che è sempre davvero piacevole e sorprendente è che ogni volta che concludiamo la videochiamata o l’incontro, lì diciamo: “Cosa posso fare per aiutare? Cosa posso fare per te?”. Adoro questo.

Ho ancora una domanda che sento essere importante. Quando vengo alla Convention, sento che non c’è la percezione di differenza tra uomini e donne. E penso che il fatto che lei sia qui come CEO sia un grande esempio di empowerment femminile.

Una volta qualcuno mi ha chiesto quando ho preso in mano una grande azienda: “Beh, com’è essere un leader donna?”. Ho risposto: “Non lo so. Com’è essere un leader uomo?”.

Penso che un leader sia un leader, e ci prendiamo cura delle nostre persone, e ci assicuriamo di aiutarle ad essere la versione migliore di se stesse. Penso solo che abbiamo qualcosa da fare. Non credo che sia mai passato per la mente del Dr. Misner o del consiglio di amministrazione il fatto che io fossi una donna, il che è fantastico. Significa solo che sono qui per fare il lavoro che c’è da fare.

Parlando della nostra famiglia BNI locale – quando possiamo aspettarci di darle il benvenuto in Italia?

Vengo a maggio in Sardegna, vengo alla vostra conferenzanazionale. E porterò mio marito così potrà conoscere tutti voi. Volevo che fosse qui per vedere quanto è bello tutto questo. Ma lui è un avvocato ed era in tribunale. Ma verrà in Italia.

Amo il modo elegante in cui vivono gli italiani. A prescindere da tutto, si prendono il tempo per le cose importanti della vita: un buon pasto, una buona amicizia, una buona pausa. E l’ho sempre apprezzato.

La nostra rivista rappresenta l’Umbria, una regione piccola ma spirituale e verde nel cuore dell’Italia. Cosa vuole dire ai nostri capitoli della Region sull’essere parte di qualcosa di così globale pur mantenendo il nostro spirito locale unico?

Penso che sia molto importante che tutti noi apparteniamo a qualcosa di più grande di noi, che le dedichiamo attenzione e ci prendiamo il tempo per dare prima, il Givers Gain. Winston Churchill aveva un motto molto bello. Diceva: “Ci guadagniamo da vivere con quello che prendiamo, ma realizziamo una vita con quello che diamo”. E qui si tratta di crearsi una vita. E se fai solo la tua parte guardandoti i piedi non vedi la meraviglia che ti circonda. Ma quando inizi a guardarti intorno e non guardi qualcuno per quello che può fare per te ma lo guardi per quello che tu puoi fare per lui, cambia il modo in cui guardi tutto il resto.

Incoraggio sempre i membri, soprattutto i membri che sono in BNI da un po’ sentono che è sempre la stessa cosa, a rinfrescare e rinnovare la loro energia e a cercare di vedere cosa possono portare. Perché quando lo fanno, proprio come quando fai da mentore a qualcuno, ogni volta che ho fatto da mentore a qualcuno, ho ricevuto tanto quanto ho dato perché si riceve quell’energia.

L’ultimissima. Se potesse sedersi a prendere un caffè con ognuno dei nostri membri in Umbria, quale messaggio di cuore condividerebbe con loro?

Condividerei che siamo qui per fare cose importanti e per cambiare il modo in cui il mondo fa affari. Non è facile, ma non abbiamo bisogno di facile. Ciò di cui abbiamo bisogno è il possibile. E quindi, concentriamoci sul possibile. E mentre cambiamo il modo in cui il mondo fa affari, cambieremo il nostro mondo, cambieremo il mondo dei nostri figli, cambieremo il mondo per gli altri.