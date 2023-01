Un incidente grave e malori per l'abuso di alcol nella notte di Capodanno in Umbria - Tuttoggi

La situazione più grave, come detto, a Città di Castello. Nella notte si è infatti verificato un incidente stradale che ha coinvolto 3 persone, in zona Bivio Lugnano. Tutti e tre sono stati ricoverati in ospedale, uno è in prognosi riservata dopo essere stato operato. Nell’ospedale tifernate ci sono stati anche altri due accessi al pronto soccorso, per intossicazioni alcoliche non gravi: i pazienti sono stati subito dimessi o tenuti sotto osservazione per qualche ora prima di essere rimandati a casa.

Vari malori dovuti all’eccesso di alcol sono stati segnalati in varie parti della regione.

Nottata ‘tranquilla’ al Pronto Soccorso del Santa Maria di Terni che non registra ‘incidenti’ significativi dovuti ai festeggiamenti.

Per quanto riguarda l’Usl Umbria 2, al Pronto Soccorso Ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno la situazione è stata relativamente tranquilla, in linea con gli accessi dello scorso anno. Si è registrato qualche episodio di intossicazione legato all’abuso di alcol ed alcuni traumi, fortunatamente non gravi, che hanno riguardato anche minori. Accessi nella norma anche al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Matteo degli Infermi ” di Spoleto. Nessun episodio rilevante o particolarmente grave, si segnalano però alcuni casi di intossicazione di giovani causati dall’abuso di alcol. Situazione tranquilla e sotto controllo al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto. Ai sanitari al lavoro, anche in questa notte di festa, nelle strutture e nei reparti ospedalieri per tutelare la salute della popolazione e per prestare assistenza e cure, è stato indirizzato il sentito ringraziamento e gli auguri di buon anno della Direzione Strategica Aziendale.

Per quanto riguarda l’Usl Umbria 1, oltre agli accessi al pronto soccorso di Città di Castello, 5 ce ne sono stati all’ospedale della Media Valle del Tevere, tre a Branca, uno ad Assisi e nessuno ad Umbertide e Castiglione del Lago. Per quanto concerne gli accessi registrati a Pantalla, tutti presentavano un’intossicazione alcolica. Un caso è stato trattato sul posto direttamente dal 118 ed un’altro è stato soccorso dal 118 e trovato lievemente ferito (attualmente è in osservazione in Pronto Soccorso, si stanno eseguendo i trattamenti e gli accertamenti del caso). Negli altri tre casi i pazienti sono stati subito dimessi o tenuti sotto osservazione per qualche ora prima di essere rimandati a casa. Dei tre accessi registrati a Branca, invece, due avevano lievi traumi accidentali (dimessi dopo gli accertamenti) mentre il terzo presentava una frattura scomposta (è attualmente ricoverato). L’unico caso registrato ad Assisi è stato per intossicazione alcolica. Il paziente è stato dimesso dopo essere stato tenuto sotto osservazione per qualche ora.

Nessuna informazione ufficiale, invece, è al momento pervenuta in merito agli accessi al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia.