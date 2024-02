Un gol per tempo, Ternana corsara contro la Reggiana | Pagelle

Il difensore al volo sigla la sua prima rete in maglia rossoverde, nella ripresa l'attaccante finalizza l'incursione di Faticanti

Con una girata al volo di Sgarbi in avvio e il raddoppio di Raimondi nella ripresa la Ternana supera la Reggiana 2-0 e conquista 3 punti importantissimi nella volata salvezza, mantenendo il passo dello spezia e staccando di due lunghezze l’Ascoli al terz’ultimo posto.

Fere subito aggressive in avvio, con la conclusione di Sgarbi dal limite che sorprende Bardi e il raddoppio di Carboni annullato per il fuorigioco di Luperini. I padroni di casa hanno un’occasione con Gondo, che non inquadra la porta da buona posizione.

Nella ripresa Bardi si tuffa per deviare la conclusione insidiosa di Pereiro.

Poi al 30′ Raimondi trova il tocco vincente finalizzando l’incursione in area sulla destra di Faticanti.

Prima del triplice fischio l’unica emozione la dà l’arbitro Monaldi, che assegna un calcio di rigore per la Reggiana, decisione poi cambiata sul richiamo del Var, che aveva segnalato un precedente fallo di Girma su Marginean.

Tabellino e pagelle

Reggiana – Ternana 0 – 2

9′ pt Sgarbi (T), 30′ st Raimondo (T)

Reggiana: Bardi 6; Sampirisi 6, Rozzio 5.5, Marcandalli 6; Fiamozzi 5.5 (16′ st Girma 6), Kabashi, Bianco (32′ st Cigarini 6), Pieragnolo 6; Antiste 5(16′ st Blanco 6), Melegoni 5.5 (1′ st Portanova 6); Gondo 5.5 (16′ st Pettinari 5.5). Allenatore: Nesta 5.

Ternana: Iannarilli 6; Sgarbi 7, Capuano 6.5, Lucchesi 5.5 (27′ st Dalle Mura 6); Casasola 6, De Boer 6.5 (35′ st Marginean 6), Amatucci 6 (22′ st Faticanti 6.5), Pereiro 6.5 (35′ st Labojko 6); Luperini 6, Carboni 6; Favilli 6 (20′ st Raimondo 6.5). All. Breda 6.5

Arbitro: Marco Monaldi.