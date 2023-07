Un gesto di vita: il progetto che porta il primo soccorso a Castello di Acera - Tuttoggi.info

L'armadio completo di attrezzature e materiali necessari per le prime cure, include un defibrillatore, fondamentale in caso di emergenza

Nel suggestivo scenario del Castello di Acera, una piccola località montana situata nel Comune di Campello sul Clitunno, è stato realizzato un progetto che mira a proteggere la vita delle persone attraverso il primo soccorso. Intitolato “Il primo soccorso può salvare una vita“, questo iniziativa ha portato a fornire una dotazione di primo soccorso, comprensiva di un defibrillatore, per affrontare situazioni di emergenza in una zona geograficamente isolata.

La località di Acera, abitualmente abitata da persone con età media al di sopra dei 50 anni, è caratterizzata da un afflusso frequente di visitatori, turisti, villeggianti ed escursionisti, soprattutto durante i mesi estivi. Tuttavia, l’isolamento geografico e la distanza dagli ospedali rappresentano un grave ostacolo in caso di incidenti o infortuni. Il tempo richiesto per il raggiungimento dei soccorsi ospedalieri potrebbe compromettere la vita delle persone coinvolte, soprattutto in situazioni gravi come un arresto cardiaco.

Grazie al progetto “Il primo soccorso può salvare una vita“, sarà ora possibile affrontare tali situazioni in modo tempestivo ed efficace. La dotazione di primo soccorso include un defibrillatore, uno strumento vitale per ripristinare il ritmo cardiaco in caso di emergenza, equipaggiato di un armadio di primo soccorso completo di attrezzature e materiali necessari per le prime cure.

Il successo di questo progetto è stato reso possibile grazie al generoso contributo della famiglia Conti, gli ideatori dell’iniziativa, e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, che si è distinta come il principale sponsor, insieme a BNI Due Mondi Spoleto, la famiglia Guerrini e la Pro Loco Acera che hanno anche fornito un prezioso supporto finanziario e organizzativo.

Questa collaborazione tra enti e privati dimostra l’importanza della solidarietà e della sensibilità sociale. Grazie al loro impegno, il Castello di Acera diventerà un luogo più sicuro e pronto ad affrontare situazioni di emergenza. Il progetto “Il primo soccorso può salvare una vita” è un esempio tangibile di come la beneficenza possa fare la differenza nella vita delle persone.