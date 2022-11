Un Frosinone cinico e concreto punisce un Perugia coraggioso ma ingenuo (1-0) | Pagelle

Nella ripresa pochissime emozioni, con le due squadre che provano sporadiche conclusioni dalla distanza. Nel finale Dell’Orco mette i brividi ai padroni di casa colpendo su corner il pallone di testa, che però finisce di poco a lato.

Il Perugia, ultimo in classifica, non subisce sul piano del gioco il Frosinone capolista, che però, a dispetto della giovane età della rosa, mostra di saper gestire la partita, colpendo con qualità e facendo sua l’intera posta.

La partita

2′ pt La prima conclusione è del Perugia, con Bartolomei che calcia sul pallone servito all’indietro da Strizzolo, impegnando Turati.

10′ pt Ancora il Perugia, questa volta con Di Serio, a chiamare in causa Turati.

20′ pt Ci riprova Bartolomei, ma il suo tiro deviato non impensierisce il portiere del Frosinone.

38′ pt Prima occasione per il Frosinone, ma il tiro di Boloca finisce a lato non di molto.

41′ pt GOL FROSINONE, ROHDEN Nel primo tiro in porta il Frosinone passa in vantaggio in contropiede. Moro serve Rohden che si infila tra due avversari ed entra in area e calcia; la palla colpisce il palo e poi sbatte su Gori, per poi finire ancora a Rohden che, a porta vuota, infila per il vantaggio dei padroni di casa.

42′ pt Ci prova Garritano, il tiro finisce fuori non di molto.

47′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO, 1-0 Il Perugia parte bene e prova più volte la conclusione, senza però impensierire troppo Turati. Fa male invece un Frosinone cinico, che si sveglia nel finale, passa in vantaggio con Rohden e sfiora subito il raddoppio con Garritano.

31′ st Ci prova Mulattieri, Gori riesce a sventare.

41′ st Sul corner di Vulic Dell’Orco si avvita di desta, la palla attraversa tutta l’area senza trovare una deviazione e finisce a fil di palo.

50′ st FINISCE QUI, FROSINONE – PERUGIA 1-0

Tabellino e pagelle

Frosinone – Perugia 1-0

41′ pt Rohden

Frosinone: Turati 6.5, Sampirisi 6.5, Lucioni 7.5, Ravanelli 6.5, Cotali 6 (21′ st Frabotta 6), Boloca 6.5, Mazzitelli, Rohden 7 (34′ st Lulic 6), Garritano 6 (33′ st Borrelli 6), Caso 6 (10′ st Mulattieri 6), Moro 6.5 (21′ st Ciervo 6). All. Grosso 7.

Perugia: Gori 6, Sgarbi 5.5, Curado 5, Dell’Orco 5.5, Casasola 5, Bartolomei 6 (39′ st Vulic sv), Santoro 5 (13′ st Koaun 6), Luperini 5.5, Beghetto 5 (39 st Lisi sv), Di Serio 5 (13′ st Melchiorri 5), Strizzolo 6 (21′ st Olivieri 5). All. Castori 6.

Arbitro Di Bello di Brindisi, Var Aureliano di Bologna.

(a seguire servizio completo)