Un contributo alimentare da parte di PD e Innovare per Terni alla Caritas: "Segnale di vicinanza" - Tuttoggi.info

"Abbiamo voluto fare questo semplice gesto per dare un segnale di vicinanza alla Caritas".

“Nella giornata odierna – venerdì 22 dicembre – ci siamo recati presso la mensa della Caritas di Terni, in strada Valle verde, dalla direttrice Fernanda Scimmi, per portare un contributo alimentare in vista delle festività natalizie”.

A dichiararlo, in una nota, Francesco Filipponi, capogruppo del Partito Democratico.

“Come gruppi del Partito Democratico e di Innovare per Terni abbiamo voluto fare questo semplice gesto per dare un segnale di vicinanza alla Caritas, che svolge un’attività sociale fondamentale. Tra le ulteriori iniziative di assistenza alle persone in difficoltà, con molta soddisfazione prendiamo atto dell’approvazione del Consiglio comunale del nostro emendamento con cui si crea un fondo per i cittadini con Isee sotto la soglia di povertà, che affrontano disagi dovuti a distacchi delle utenze avvenuti o imminenti”.