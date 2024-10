UmbriaLibri torna a Perugia con "Scritture d’autunno": il programma - Tuttoggi.info

Da Philippe Forest a Irvine Welsh, da Giancarlo De Cataldo a Fabio Volo, da Luca Bianchini a Mariolina Venezia. E ancora Marino Bartoletti, Selvaggia Lucarelli, Giulia Caminito, Antonio Moresco, Alessandro Sortino, Cristina Stillitano, Giorgio Biferali, Walter Siti, Matteo Nucci e molti altri. Dopo il grande successo dell’ultima edizione, UmbriaLibri torna a Perugia con “Scritture d’autunno”, dal 25 al 27 ottobre.

Una manifestazione della Regione Umbria, con l’organizzazione curata da Sviluppumbria e la direzione artistica di Angelo Mellone, che presenta un cartellone di appuntamenti di vasto richiamo popolare, unitamente agli incontri con scrittori di grande valore letterario. L’intenzione è quella di portare avanti un’esperienza già avviata nelle precedenti edizioni: una festa culturale che dura l’intera giornata, un appuntamento che si sviluppa lungo un flusso di incontri dove il pubblico potrà trovare ispirazione e lasciarsi sorprendere per un intero fine settimana.

La prima giornata della manifestazione si aprirà la mattina a Palazzo Graziani con un dibattito dedicato all’editoria locale con Angelo Mellone, Andrea Di Consoli e Giovanni Francesio, mentre nel pomeriggio saliranno sul palco, tra gli altri, Giancarlo De Cataldo alle 17 per la presentazione del libro Per questi motivi (SEM), a seguire Luca Bianchini presenterà Il cuore è uno zingaro (Mondadori) alle 18, per finire Antonio Moresco presenterà Canto del buio e della luce (Feltrinelli) alle 18.45.

La seconda giornata di UmbriaLibri, sabato 26 ottobre, inizierà presto con la Colazione con i libri, l’appuntamento con la rassegna stampa culturale a cura di Greta Mauro e Lorenzo Lo Basso, alle 9 presso l’Ex Borsa Merci. La mattinata proseguirà con diverse presentazioni, tra cui quelle di Cristina Stillitano, con A luglio non succede mai niente (Piemme), Andrea Caterini con Sparring partner (Editoriale Scientifica), Giorgio Biferali con Sono quasi pronto (Ponte alle Grazie) e Mariolina Venezia con Rione Serra Venerdì. Imma Tataranni e le trappole del passato (Einaudi). Tra gli ospiti in programma nel pomeriggio presso San Francesco al Prato: Walter Siti con C’era una volta il corpo (Feltrinelli) alle 16, a seguire Fabio Volo alle 16.45 e Giancarlo De Cataldo con Il bacio del calabrone (Einaudi) alle 18.15. A chiudere la giornata l’attesissimo appuntamento con l’ospite internazionale Philippe Forest che presenterà Io resto re dei miei dolori (Fandango)

Domenica 27 ottobre un programma ricchissimo chiuderà la manifestazione. Tra i tanti incontri: Alessandro Sortino presso la Galleria Nazionale dell’Umbriapresenterà Il Dio nuovo (Rizzoli) alle 10.45, per lasciare il palco alle 11.30 a Marino Bartoletti con La partita degli dei (Gallucci) e infine a Marco Ferrante con Ritorno in Puglia (Bompiani) alle 12.15. Oltre alla cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nazionale Opera Prima “Severino Cesari” che si terrà a Palazzo Graziani alle 11.30 con presentazione dei tre finalisti e proclamazione del vincitore. Il pomeriggio, invece, in Sala dei Notari alle 16 Selvaggia Lucarelli dialogherà con Angelo Mellone su L’amore non è un like, a seguire Matteo Nucci alle 17.15 presenterà Sognava i leoni (HaperCollins) e Giulia Caminito il suo nuovo romanzo Il male che non c’è (Bompiani) alle 18. L’evento conclusivo di questi tre giorni vedrà salire sul palco alle 18.45 lo scrittore scozzese di fama mondiale Irvine Welsh che racconterà Resolution in uscita per Guanda.

UmbriaLibri è una manifestazione della Regione Umbria – Servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche (https://www.regione.umbria.it).

Organizzazione a cura di Sviluppumbria S.p.A. Direttore artistico Angelo Mellone

Si ringraziano: Fondazione Perugia; Galleria Nazionale Dell’Umbria; Camera di Commercio dell’Umbria; Comune di Perugia.