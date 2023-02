UmbriaLibri Love, special edition per San Valentino | Il programma - Tuttoggi

UmbriaLiberi torna a Terni per la special edition di San Valentino. Programma ricco di eventi per declinare l'amore in tutti i suoi generi

UmbriaLibri torna a Terni per San Valentino con “UmbriaLibri Love”, lo “speciale” che si terrà alla BCT – Biblioteca comunale di Terni dal 10 al 12 febbraio.

UmbriaLibri Love, il programma

“Mischieremo i linguaggi, inviteremo scrittori, poeti, psichiatri, comunicatori, chef, artisti, a parlarci d’amore, e di quella forma particolare e meravigliosa di amore che è l’amore di coppia, il che, nell’epoca dei single e della solitudine eretta a stile di vita, è quasi una scelta controcorrente.” UmbriaLibri torna a Terni per San Valentino con UmbriaLibri Love, lo “speciale” che si terrà a febbraio dove si parlerà di amore di coppia. Verranno mischiati i generi per regalare alla città un evento atteso ma inaspettato. Due giorni dedicati al tema dell’amore romantico e alla riflessione su come superare la fragilità e la caducità dei sentimenti, triste cifra della nostra epoca.