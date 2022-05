Umbria Jazz Week End a Terni, eventi alla Cascata, anfiteatro e nei 'club'

Umbria Jazz Week End, a Terni le note del jazz invaderanno la città dal 15 al 18 settembre 2022. Il programma in fase di definizione

Umbria Jazz Week End è uno dei due ‘Grandi Eventi’ finanziati dalla Regione (l’altro è il Cantamaggio) che avranno luogo a Terni.

L’amministrazione comunale ha espresso l’indirizzo politico, per il tramite dell’Assessore delegato (Stefano Fatale), a seguito incontri e riunioni tenutesi per le vie brevi con i soggetti organizzatori dei grandi eventi e manifestazioni storiche, che intende destinare 180mila euro all’Umbria Jazz Week End in programma dal 15 al 18 settembre 2022.