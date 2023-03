Umbria Jazz e l'Umbria piangono la scomparsa di Wayne Shorter - Tuttoggi

Tante le apparizioni ad Umbria Jazz. Una delle ultime nel 2017 lo vide protagonista con la sua suite per archi e quartetto, Emanon

Sono state tante le volte che questo stupefacente sassofonista poco appariscente, molto compassato nella sua corporatura minuta, ha solcato i palcoscenici dell’Umbria e nello specifico quelli di Umbria Jazz. E’ stato un grande e sincero amico della nostra terra.

Se ne va a 89 anni Wayne Shorter uno dei pilastri del jazz, che ha fatto scuola e deliziato moltitudini di appassionati in giro per il mondo, a partire dagli anni ’60 fino ad arrivare alle ultime sue apparizioni all’Arena Santa Giuliana di Perugia nel 2017 con quella che potremmo definire la sua summa artistica, la suite per quartetto e orchestra in 3 movimenti EMANON (no name rovesciato).