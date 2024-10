"Umbria, i sapori del cinema": a Narni un progetto di promozione turistica - Tuttoggi.info

Si svolgerà a Narni dal 18 al 20 ottobre “Umbria, i sapori del cinema”, il progetto di promozione turistica lanciato dalla Regione che punta a valorizzare le eccellenze vitivinicole e olearie locali attraverso un originale connubio con il cinema.



“Umbria, i sapori del cinema” mira a promuovere il territorio attraverso una strategia di destagionalizzazione del turismo, puntando sulla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche, del vino e dell’olio del territorio.

Laboratori e passeggiate per i bambini

Per l’occasione il Comune di Narni ha organizzato laboratori per le scuole primarie e passeggiate presso il Ponte d’Augusto, l’Abbazia di San Cassiano, il centro storico della città. Nel corso delle passeggiate i bambini potranno esplorare le location di film celebri come “Per grazia ricevuta”, “Lezioni di cioccolato”, “Il paradiso all’improvviso”.

Sarà possibile, inoltre, visitare il museo a cielo aperto del cinema con le opere murali realizzate nel centro abitato di Narni Scalo dall’artista David Pompili, opere che ritraggono alcuni grandi del cinema italiano del dopoguerra, protagonisti di film restaurati proiettati nel corso della rassegna “Le vie del cinema”.

Programma

Venerdì 18 ottobre, presso Vallantica Resort & Spa, avrà luogo, alle ore 19,30, una degustazione gratuita di prodotti tipici a cura delle Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria. Alle ore 21,00 la Proiezione della versione restaurata del film “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica.



Sabato 19 ottobre, invece, alle una visita guidata al Ponte d’Augusto e all’Abbazia di S. Cassiano in collaborazione con la delegazione di Terni del FAI, alle ore 20,00 una degustazione gratuita di prodotti tipici a cura dell’Associazione GAL Ternano, alle ore 20,30 “I sogni di Federico Fellini – Letture a cura di Germano Rubbi”.

Domenica 20 ottobre, infine, alle ore 10,00 si terrà una visita guidata al centro storico di Narni in collaborazione con la delegazione di Terni del FAI, alle ore 11,30 una degustazione gratuita di prodotti tipici presso il Teatro comunale Giuseppe Manini, a cura dell’Associazione GAL Ternano.