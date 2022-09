Umbria Crossing Outdoor Festival, ecco programma e novità dell’VIII^ edizione - Tuttoggi

Un evento, con una formula di assoluta novità e originalità: un fine settimana di corse in montagna e in mountain bike, di escursioni a piedi sui sentieri, tra vigneti ed oliveti, all’ombra dei boschi incantati, panorami spettacolari, aria pulita.

Un fine settimana sostenibile, all’insegna dello sport, del fitness e di una alimentazione di qualità, dedicato all’intera famiglia.



Gli eventi sportivi

Appuntamenti principali della manifestazione sono la Bettona Crossing, Trail (20K 870 D+) e Ultratrail (50K 2.240 D+). Uno sviluppo per la quasi totalità lungo sentieri, strade sterrate, single track con panorama che si aprono inaspettati sulla valle Umbra da Perugia a Spoleto, passando per Assisi, Bevagna, Montefalco, Trevi, Spello e Gualdo Cattaneo, che vedrà la partecipazione di oltre 400 atleti in rappresentanza di tante regioni d’Italia ma anche di Stati Uniti, Australia, Svezia, Ungheria, Francia e Spagna. Bettona Crossing assegnerà il titolo di Campione Regione FIDAL di Trail lungo, Assoluto e Master.

C’è poi la Bettona Etruscan Mtb Extreme con tre distanze: Extreme 70.3 km, Hard da 50.2 km e Soft da 30 km. Al via con i 250 partecipanti il colombiano Hector Leonardo Paez, due volte campione del mondo e con lui i migliori specialisti italiani in rappresentanza dei Team più prestigiosi: Lee Cougan, Scott, Cannondale. La gara fa parte del circuito nazionale Rampitek ed è valida anche per il campionato regionale umbro M2/M3 e femminile Marathon.

Le attività collaterali per tutta la famiglia: vivere il territorio con gusto

Trekking, pilates tra gli olivi, visite guidate al museo della città di Bettona, un’area expo con i migliori prodotti tecnici sul mercato, degustazioni e show cooking, un’area dedicata ai trattamenti per il recupero muscolare e posturale. Una vera e propria esperienza multi-sensoriale.

Sarà inoltre possibile effettuare screening gratuiti per il diabete in piazza Cavour (sabato 24 dalle ore 11 alle 17 e domenica 25 dalle 10 alle 14) e partecipare al “Pasta party” organizzato dalla pro loco di Bettona, che sarà gratuito per i partecipanti alle gare.



Organizzatori e partner

L’evento è stato realizzato con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Bettona, in collaborazione con Sviluppumbria, Federfarma Umbria, Lions Club Perugia, e Pro Loco Bettona.

Tutte le informazioni sul programma, gli eventi e gli ospiti è consultabile sul sito www.umbriacrossing.com e www.bettonamtb.it