Umbria Civica: "Un Percorso Straordinario di Crescita e Condivisione" - Tuttoggi.info

Perugia, 20 novembre 2024

Umbria Civica ha intrapreso negli ultimi cinque anni un cammino straordinario, consolidando un progetto che, partendo dai comuni, ha coinvolto la provincia e oggi ricopre un ruolo fondamentale anche a livello regionale. Quello che fino a pochi anni fa sembrava un sogno ambizioso, oggi è realtà, grazie all’impegno, alla passione e alla fiducia che sempre più cittadini hanno riposto nel nostro progetto.

In cinque anni, Umbria Civica ha costruito una rete di amministratori che copre gran parte del territorio umbro, basti pensare, per esempio, al risultato ottenuto a Perugia dove ha raggiunto il 10%, ma anche a Gubbio, dove il nostro sindaco ha ottenuto una vittoria importante e in provincia, con l’elezione di Schiattelli.

Il nostro cammino culmina oggi con l’elezione di Nilo Arcudi a consigliere regionale, un segno che il nostro progetto, fondato su valori Riformisti&Moderati di responsabilità e inclusività, ha trovato una risposta concreta nella nostra terra. Non è solo un traguardo elettorale, ma un punto di partenza per costruire insieme un futuro migliore, dove le istituzioni siano sempre più vicine ai bisogni reali dei cittadini e alle sfide che ci attendono. Siamo pronti a proseguire con determinazione, consapevoli che il nostro percorso è solo all’inizio.

Ringraziamo il presidente regionale uscente, Donatella Tesei, per il lavoro svolto in questi anni, che ha contribuito a portare l’Umbria a un livello di visibilità e crescita che ha rafforzato la nostra regione.

Auguriamo un proficuo lavoro al neo presidente regionale, Stefania Proietti, e ci auguriamo che la sua guida possa portare l’Umbria a nuovi successi, sempre con una politica inclusiva e vicina ai cittadini.

Noi proseguiremo il nostro percorso sempre nell’interesse dei cittadini e delle cittadine dell’Umbria.

Filippo Schiattelli – Segretario Regionale

Lorenzo Schiarea – Segretario Provinciale Perugia

Andrea Di Fino – Segretario Provinciale Terni