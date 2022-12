Umbria Best in Travel 2023, venerdì grande evento alla Galleria nazionale dell’Umbria - Tuttoggi

Appuntamento alle 10.30 in sala Podiani

Per festeggiare l’inserimento dell’Umbria tra le destinazioni Best in Travel 2023 di LOnely Plenerdì 9 dicembre alle ore 11,30, alla Galleria Nazionale dell’Umbria, Sala Podiani, è in programma un evento organizzato dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura della Regione Umbria, con Lonely Planet, la casa editrice leader a livello internazionale per il settore turistico.

Con l’iniziativa si vuole “celebrare” l’importante riconoscimento di aver individuato nella pubblicazione “Best in travel 2023”, l’Umbria come unica destinazione italiana da visitare il prossimo anno. All’incontro, che si terrà alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e del vicepresidente di Lonely Planet, Tom Hall, interverranno insieme all’assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Paola Agabiti, il direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro, il direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, Marco Pierini. Porterà il saluto dell’amministrazione comunale, l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano.