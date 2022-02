Umbria 10 e Lode: RB l'eccellenza nella bonifica dell'amianto - Tuttoggi

L’azienda, che ha sede a Perugia opera in tutta Italia gestisce tutti i processi grazie ad uno staff tecnico, attrezzature adeguate e spazi in discarica

Umbria 10 e Lode incontra Bernardetta Radicchi, Amministratore e titolare di Rb Recuperi 2000 srl una società che opera nel settore dell’ecologia dal 2000 e che si occupa di bonifiche in particolare legate all’amianto.

L’azienda, che ha sede a Perugia e più precisamente a Ponte San Giovanni, opera in tutta Italia con il vantaggio di gestire direttamente tutti i processi grazie ad uno staff tecnico, attrezzature di proprietà e spazi propri in discarica.

Corsi di formazione, specializzazione e certificazioni completano il bagaglio di questa realtà che oggi serve privati, aziende ed enti garantendo un servizio completo, a prezzi competitivi e in tempi ragionevoli. Il tutto senza mai dimenticare la sicurezza che è alla base di questo lavoro.

Importantissimo l’aspetto degli incentivi che in questo momento sono tema molto sentito. Bernardetta Radicchi spiega che le agevolazioni dipendono da chi ne beneficia e dunque “c’è una distinzione da fare a seconda che si tratti di un ente pubblico o privato o un’azienda. Per quanto riguarda i privati ci possono essere varie incentivazioni per cui rimango a disposizione per analizzarle in maniera più approfondita mentre per le aziende in questo momento c’è un bando per usufruire dello sgravio del 65% nelle coperture di nuovi capannoni.”

Interessante è anche il lavoro di bonifica delle coperture in amianto con progetto finalizzato al realizzo di impianti fotovoltaici che incontra perfettamente le esigenze di tutti quegli utenti che hanno necessità di contrastare i continui incrementi dei consumi. Urgenza quanto mai attuale dati i rincari in bolletta.

