Umbragroup, supplier meeting per i fornitori

Il premio ai fornitori

Al termine dell’incontro, premiati i migliori fornitori: Elettrostamperie Poppi per la categoria Improvement & Competitiveness Aerospace e Utilità per KPI Performance del settore; nel mercato industrial Stilma S.p.A. per Improvement & Competitiveness e Fomas Group per KPI Performance.

I 50 anni dell’azienda

La giornata si è conclusa festeggiando insieme i 50 anni di attività dell’azienda: “un traguardo reso possibile anche dalla preziosa collaborazione, dall’impegno e dal raggiungimento di obiettivi condivisi con i più importanti fornitori del Gruppo” commenta l’AD Matteo Notarangelo.