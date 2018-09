Umbertide, weekend con le Fiere di Settembre | Programma

Tutto pronto a Umbertide per l’edizione 2018 delle Fiere di Settembre, in programma da venerdì 7 a domenica 9 settembre. I temi della maternità e della donna saranno quest’anno al centro della tre giorni di fiera, al fine di rimarcare il legame forte fra la città e la sua Santa Patrona, la Madonna della Reggia, che viene celebrata l’8 settembre.

“La nuova amministrazione comunale ha fortemente voluto riportare in primo piano il significato cattolico dell’8 Settembre, festa patronale della Madonna della Reggia – spiegano il sindaco Luca Carizia e il vicesindaco con delega al Commercio e Pari Opportunità Annalisa Mierla -. Le tradizionali Fiere di Settembre, che si sviluppano attorno a questa festa, sono state pertanto arricchite con eventi dedicati al tema della maternità e della donna, riviste in chiave artistico-fotografica. Due postazioni fisse di spettacolo, interessanti momenti di lettura per famiglie e bambini, ma anche diverse postazioni di gioco, urban-street dance e street food, permetteranno ai visitatori di godere appieno dei tre giorni di festa che ci attendono”.

L’inaugurazione delle Fiere si terrà venerdì 7 alle ore 10 e avrà luogo all’ingresso fieristico posto in viale Unità d’Italia, di fronte alla stazione ferroviaria, alla presenza del sindaco Carizia e del vicesindaco Mierla e vedrà la partecipazione della Banda “Città di Umbertide” diretta dal Maestro Galliano Cerrini. Seguirà quindi un evento-spettacolo curato dal Teatro Oplas diretto da Luca Bruni.

Le celebrazioni religiose in onore della Madonna della Reggia avranno inizio la sera del 7 settembre, alle 20.45, con la tradizionale processione per le vie della città. La mattina dell’8, nel giorno della Natività della Vergine Maria, alle 11.30 presso la Chiesa Collegiata, verrà celebrato il Solenne Pontificale officiato dal vescovo emerito della Diocesi di Gubbio, Monsignor Mario Ceccobelli.

Programma

Venerdì 7 settembre

Palco 1 – Ingresso fiera (fronte stazione)

Spazio “Opera Bianca” di Bianca Migliorati

Ore 10, Inaugurazione Fiera ad opera della Scuola di Ballo OPLAS (direzione di Luca Bruni).

Ore 16, Trucco teatrale per bambini e ballerine

Ore 17.30, Lezioni Open di Yoga – Pilates – Hip Hop – Zumba – Reggaeton

Ore 19, Presentazione di “Incontri”, esposizione fotografica a cura di Giulia Corinti e i corsisti di fotografia

Ore 20.30, Musica live – Dj Carini e percussioni live Francy B.

Palco 2 – Fronte ingresso Scuole Medie

Presenta Michael Zurino

Ore 16-19.30, Dj set T-One

Ore 18, OPLAS – Suite: “Il giro del mondo in 80 giorni” e “Myself”

Ore 18.30, Irruzione urbana Street Dance Music Set performance a cura di INA innprogress atelier di Afshin Varjavandi – diretto da Maria Paola Fiorucci

Ore 19.30, Irruzione urbana Street Dance Music Set Performance – Replica

Ore 20-21, Varietà – Tu si que vali Umbertide- Condividi il tuo talento

Ore 21-mezzanotte, Orchestra Mille ricordi, Orchestra di liscio e musica italiana da ballo

Sabato 8 settembre

Palco 1 – Ingresso fiera (fronte stazione)

Ore 16, Trucco teatrale per bambini

Ore 17.30, Lezioni Open di Yoga – Pilates – Hip Hop- Zumba – Reggaeton

Ore 19.30, Spettacolo di danze orientali

Ore 20.15, “La storia madre, lo spettacolo” Duetto danzato da Nicola Migliorati e Maria Olga Palliani “Ousidein”, sulla cornice delle opere pittoriche di Daniela Damiani, per l’occasione, in mostra

Ore 20.45, Dj Danny Life Reggeaton +Francy B Percussioni

Palco 2 – Fronte ingresso Scuole Medie

Ore 15-17.30, Dj set William Chiavini

Ore 17.30-18, Un tuffo nell’infanzia con Erica

Ore 18.30, Irruzione urbana Street Dance Music Set Performance – Replica

Ore 19-20, Indie alternativo e Folk cantautoriale con Filippo Poderini

Ore 20.30, Irruzione urbana Street Dance Music Set Performance – Replica

Ore 20-21, Varietà – Tu si que vali Umbertide – Condividi il tuo talento

Ore 21.30, Special guest: “Mister P Band” con l’ “Happy Rock Show”

Ore 23.30-1.00 Dj Set William Chiavini

Domenica 9 settembre

Palco 1 – Ingresso fiera (fronte stazione)

Ore 17, Laboratorio di pittura “Il tavolo delle emozioni” con Daniela

Ore 17.30, Lezioni Open di Yoga – Pilates – Hip Hop – Zumba – Reggaeton

Ore 19, Presentazione di “Madri” esposizione fotografica personale di Giula Corinti

Palco 2 – Fronte ingresso Scuole Medie

Ore 15.30-16.15, Musica Pop con Beatrice Pericoli

Ore 16.15-17, “Balliamo in fiera!”: Esibizioni di Zumba e balli di gruppo con scuola “La Promenade” di Francesco e Marta

Ore 17-18.15, OPLAS – Suite: “Il giro del mondo in 80 giorni” e “Myself”

Ore 18.15-19, Prova di forza e agilità: l’esibizione dei ragazzi del Bar Sayan

Ore 19-20, Special Guest – il talento umbro campione di visualizzazioni: NIKS (spettacolo musicale Pop-Rap)

Ore 20-21, Varietà – Tu si que vali Umbertide – Condividi il tuo talento

Ore 20.30, Irruzione urbana Street Dance Music Set Performance – Replica

Ore 21, “Non è Vasco, ma poco ci manca”: cover band “Vasco Rossi” con Alessandro Cecconi

Nei tre giorni delle Fiere, presso la FA.MO. sarà possibile visitare in anteprima il nuovo allestimento del Museo delle Ceramiche Rometti, che in autunno riaprirà i battenti con tutta una serie di iniziative ed eventi che ne faranno un nuovo polo culturale per la città di Umbertide. Orari visite guidate: venerdì 7 settembre (16:00 – 17:30 – 19:00), sabato 8 settembre (16:00 – 17:30 – 19:00), domenica 9 settembre (mattina ore 11:00 – 12:30; pomeriggio ore 16:00 – 17:30 – 19:00). Biglietto d’ingresso 3,00 € (guida inclusa), bambini under 14 gratis. Durata visita: 30 minuti circa.

Tutti i giorni, presso il Cinema Metropolis, letture per bambini a cura dell’associazione “Nati per leggere”.

