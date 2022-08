Umbertide torna nel XIX secolo per 4 giorni con la 'Fratta dell'800' | Programma completo - Tuttoggi

“Ci piace considerare Fratta dell’800 come una festa più che una rievocazione, un omaggio al secolo che segnò Umbertide da molti punti di vista – afferma Achille Junior Roselletti, coordinatore artistico per l’Accademia dei Riuniti – L’edizione 2022, quella della ripartenza, si caratterizza per il coinvolgimento diretto di tante associazioni e realtà culturali umbertidesi, che si aggiunge a spettacoli di qualità proposti da professionisti. Un plauso va poi alle Taverne, che tra mille difficoltà organizzative tornano a pieno regime”. “Si ricomincia – ha aggiunto la direttrice organizzativa Roberta Nanni – Dopo la pandemia la voglia di tornare a riempire strade e piazzette si ritrova in tutti i partecipanti delle Taverne, che fanno grande la festa di Fratta dell’800. Sarà una grande festa per tutti gli umbertidesi che torneranno a vivere quattro giorni di cultura, divertimento e gastronomia”.

Programma “Fratta dell’800” dal 1 al 4 settembre

Per tutte le info sulla festa è disponibile il sitto www.fratta800.com e la pagina Facebook “Fratta dell’800”. All’ingresso della manifestazione sarà presente tutte le sere un punto informazioni sugli eventi in programma.