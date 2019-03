Umbertide, schema bilancio di previsione con al centro edilizia scolastica ed equità fiscale

La Giunta comunale di Umbertide ha adottato lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021. Particolare attenzione è stata riservata al mantenimento del numero e dello standard dei servizi complessivamente erogati ai cittadini dal Comune, lasciando inoltre invariato il loro costo.

In tema di entrate il bilancio si caratterizza per un nuovo progetto di equità fiscale; questo prevederà il potenziamento dell’ufficio tributi attraverso la definizione di un supporto esterno, che dovrà consentire una più efficace fase di accertamento e riscossione. Ciò si è reso necessario in seguito agli approfondimenti fatti, riscontrando che nel tempo, le somme effettivamente incassate, non coincidevano con quelle dovute da tutti i cittadini. Per quanto concerne i singoli tributi, invece, il progetto prevede l’accorpamento di Tasi e Imu, utile alla semplificazione per i contribuenti.

In merito all’addizionale comunale Irpef si prevede un allargamento della fascia di esenzione da 12mila a 13mila euro, che esenterà circa 400 cittadini in più (che si aggiungono ai circa 4400 già esentati) e la previsione, per la prima volta, di una aliquota progressiva basata sulle fasce di reddito. Si partirà da uno 0,75% per arrivare allo 0,8, solo sopra i 75mila euro, introducendo così un principio di proporzionalità e quindi di equità. E’ prevista inoltre la riduzione della tariffa dei rifiuti per l’anno in corso, per un importo pari al 5% circa rispetto all’annualità precedente.

Il fronte delle uscite si concentra principalmente sugli studenti e sulla loro sicurezza. Infatti è previsto un intervento complessivo di circa 1 milione 670mila euro riguardante l’edilizia scolastica. Questi fondi, per l’ammodernamento di istituti, aggiunti a quelli già precedentemente stanziati (2 milioni 840mila euro), raggiungeranno un ammontare complessivo di circa 4,5 milioni di euro, che interesseranno la nuova scuola dell’infanzia “Marcella Monini”, la nuova scuola primaria di Niccone, la palestra della scuola media “Mavarelli-Pascoli”, la scuola primaria e la palestra di Pierantonio. Per interventi di manutenzione di strade e altri edifici del capoluogo e delle frazioni, sono invece stati stanziati circa 500mila euro. Dopo l’adozione, il bilancio si appresta ad essere discusso e approvato dal Consiglio comunale entro la data del 31 marzo, attualmente prevista dalla normativa.

