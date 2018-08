Umbertide ritorna Fratta per 4 giorni, ecco le “Feste di settembre di fine ‘800” | Programma

share

Si terrà dal 30 agosto al 2 settembre l’edizione 2018 delle “Feste di settembre di fine Ottocento”, la rievocazione storica in costume della Fratta ottocentesca presentata ieri pomeriggio (martedì 28 agosto) nel Palazzo Comunale di Umbertide, alla presenza del sindaco Luca Carizia, dell’assessore alla Cultura Sara Pierucci e di Luciano Bettucci e Achille Junior Roselletti, rispettivamente presidente e membro dell’Accademia dei Riuniti.

La manifestazione, anche quest’anno, animerà vie e piazze del centro storico cittadino con centinaia di figuranti: eleganti dame e signori dell’alta società, popolani e popolane, contadini, militari e garibaldini nelle loro sgargianti divise, briganti impegnati in stornelli e tumultuose scorribande, artigiani al lavoro nelle botteghe. Per quattro giorni l’antica Fratta diventerà un grande teatro all’aperto, dove si alterneranno balletti, opere melodrammatiche, canti e balli popolari, spettacoli di magia, numeri circensi, improvvisazioni teatrali, giocolieri, mangiafuoco, spettacoli di burattini e cantastorie. Di primaria importanza anche l’aspetto culinario, con taverne e osterie che proporranno i piatti tipici della cucina contadina.

“Si tratta di una delle feste più importanti di Umbertide e dell’Umbria, per il suo valore storico e artistico – ha detto il sindaco Carizia -. Questo è un anno particolare per chi lo organizza e per l’amministrazione e visti i tempi possiamo parlare di festa di transizione. Un ringraziamento immenso a tutti coloro che si sono impegnati, visto che non è stato facile organizzare la manifestazione in tempi strettissimi. Per il prossimo anno metteremo mano per rinvigorire e dare più energia alla festa”.

“Concordo con quanto detto dal sindaco, – ha detto Bettucci – perché c’è bisogno di rinvigorire la festa. Nonostante tutto, come Accademia, abbiamo cercato di mettere insieme un programma che comprenda divertimento, spettacolo e cultura. Il nostro auspicio è che la gente partecipi numerosa sia indossando abiti d’epoca, sia prendendo parte agli eventi”. Anche per Roselletti si tratta di “un anno di passaggio per molti motivi. Dentro l’associazione si discute da molti anni su come portare nuova linfa all’evento. Sarà la prima edizione senza Achille Roselletti, direttore storico della festa; per questo ci piaceva marcare una continuità e un contributo fattivo. In una situazione di criticità ci siamo rimboccati le maniche. Abbiamo messo insieme un programma accattivante, realizzato grazie a molti soggetti e associazioni. C’è molto da limare, ma è si è costruito anche un patrimonio di passione che non deve andare perso. Abbiamo un doppio binario, costituito da programmazione artistica di livello e divertimento comune”.

“In questo momento di transizione, l’Amministrazione non ha voluto interferire nell’organizzazione della manifestazione, sia dal punto di vista culinario che da quello degli spettacoli – ha commentato l’assessore Pierucci -. La rievocazione rappresenta la festa dei cittadini di Umbertide e, quindi, tutto è stato fatto per rispondere al meglio alle loro esigenze. Ringrazio gli organizzatori e speriamo che gli umbertidesi vivano al meglio queste quattro giornate ottocentesche”.

Programma

Giovedì 30 agosto

Piazza del Mercato

Ore 21, Il sipario si apre sulla festa – Corteo Autorità civili, Militari e Banda verso Piazza Matteotti

Ore 22, Torneo della locande – “Sbatti Palle”

Piazza Matteotti

Ore 21.15, Che la festa abbia inizio – Alzabandiera con Autorità e Fanfara della Banda Cittadina

Ore 21.45, “Il proibito spettacolo della danza del ventre” – Balletto a cura di Les Danseus de Sherazade

Ore 23, Stramagante – Spettacolo di Magia ed Illusione

Piazza delle Erbe

Dalle 21, Caffè degli artisti, dal 1848 Assenzio e Spiriti – Tutte le sere attori e artisti animano il caffè a cura dell’Accademia dei Riuniti

Ore 22, Stramagante – Spettacolo di Magia ed Illusione

Ore 23, Pillole di argento vivo, a cura dell’Associazione Culturale Argento Vivo

Museo Santa Croce

Apertura straordinaria dalle 18 alle 23.30, visite guidate gratuite

Dalle ore 22, Notturni al museo “A passo di suite” – Spettacolo di Danza a cura di Centro Studi Danza diretto da Maria Paola Fiorucci – Coreografia Marta Benvenuti Danzatrice ospite Chiara Tosti – Esecuzione al violoncello Giulio Rondoni

Via Bovicelli

Dalle 21, La mescita de l’armajolo, a cura della Pro-Loco Umbertide – Mostra d’Armi, Mescita di Bevande d’Epoca e Giochi Popolari

Venerdì 31 agosto

Piazza del Mercato

Ore 21.30 e 22.30 Don Quixote – Spettacolo di Danza a cura di Centro Studi Danza diretto da Maria Paola Fiorucci – Coreografie Maria Paola Fiorucci

Piazza Matteotti

Ore 18.30 Stramagante – Spettacolo di Magia ed Illusione

Ore 21, “Il proibito spettacolo della danza del ventre” – Balletto a cura di Les Danseus de Sherazade

Ore 21.30, Pillole di argento vivo, a cura dell’Associazione Culturale Argento Vivo

Ore 22, Torneo delle locande, “Stroppa la Corda”

Ore 23, Pillole di argento vivo, a cura dell’Associazione Culturale Argento Vivo

Piazza delle Erbe

Dalle 21, Caffè degli artisti, dal 1848 Assenzio e Spiriti – Tutte le sere attori e artisti animano il caffè a cura dell’Accademia dei Riuniti

Ore 22.30, L’Apocrifo: Vita immaginaria dei protagonisti del Risorgimento, a cura di “Voci e Progetti”

Ore 23, Stramagante – Spettacolo di Magia ed Illusione

Museo Santa Croce

Apertura straordinaria dalle 18.00 alle 23.30, visite guidate gratuite

Ore 22, Notturni al museo: 800 classico – concerti al Museo

Piazza XXV Aprile

Ore 21, Brutal Cirque – Acrobazie e Tessuti Aerei

Ore 21.30, L’Apocrifo: Vita immaginaria dei protagonisti del Risorgimento, a cura di “Voci e Progetti”

Ore 22.30, Brutal Cirque – Acrobazie e Tessuti Aerei

Ore 23, “Il proibito spettacolo della danza del ventre” – Balletto a cura di Les Danseus de Sherazade

Via Bovicelli

Dalle 21, La mescita de l’armajolo, a cura della Pro-Loco Umbertide – Mostra d’Armi, Mescita di Bevande d’Epoca e Giochi Popolari

Sabato 1 settembre

Piazza del Mercato

Ore 21.30, Esercitazioni militari e pattugliamento delle vie cittadine – a cura del “Battaglione Estense”

Piazza Matteotti

Ore 18.30, Stramagante – Spettacolo di Magia ed Illusione

Ore 21, “Il proibito spettacolo della danza del ventre” – Balletto a cura di Les Danseus de Sherazade

Ore 21.30, Ballo di gala con soldati, dame, borghesi e popolo tutto

Ore 23, Stramagante – Spettacolo di Magia ed Illusione

Piazza delle Erbe

Dalle 21, Caffè degli artisti, dal 1848 Assenzio e Spiriti – Tutte le sere attori e artisti animano il caffè a cura dell’Accademia dei Riuniti

Museo Santa Croce

Apertura straordinaria dalle 18.00 alle 23.30, visite guidate gratuite

Dalle ore 22, Notturni al museo: “A passo di tutte” – Spettacolo di Danza a cura di Centro Studi Danza diretto da Maria Paola Fiorucci e Nuova Scuola Popolare di Musica diretta da Ivano Rondoni – Coreografia Marta Benvenuti – Danzatrice ospite Chiara Tosti – Al violoncello Giulio Rondoni

Piazza XXV aprile

Ore 21.30, Brutal Cirque – Acrobazie e Tessuti Aerei

Ore 22, “Il proibito spettacolo della danza del ventre” – Balletto a cura di Les Danseus de Sherazade

Ore 22.30, Brutal Cirque – Acrobazie e Tessuti Aerei

Via Bovicelli

Dalle 21, La mescita de l’armajolo, a cura della Pro-Loco Umbertide – Mostra d’Armi, Mescita di Bevande d’Epoca e Giochi Popolari

Domenica 2 settembre

Piazza del Mercato

Dalle 16, Torneo delle locande – “Merenda delle Taverne”, “L’Antriso”, “Corsa degli insaccati” e “La Morra”

Piazza Matteotti

Ore 18, Esercitazioni militari e pattugliamento delle vie cittadine – a cura del “Battaglione Estense”

Ore 21, Ballo di gala con soldati, dame, borghesi e popolo tutto

Ore 22, Premiazione e chiusura della festa

Piazza delle Erbe

Dalle 21, Caffè degli artisti, dal 1848 Assenzio e Spiriti – Tutte le sere attori e artisti animano il caffè a cura dell’Accademia dei Riuniti

Ore 21.30, Stramagante – Spettacolo di Magia ed Illusione

Piazza XXV Aprile

Dalle 17, Trampoli e trampolieri – Artisti di Strada a cura di Lux Arcana

Via Bovicelli

Dalle 21, La mescita de l’armajuolo, a cura della Pro-Loco Umbertide – Mostra d’Armi, Mescita di Bevande d’Epoca e Giochi Popolari

Per le vie e le piazze del borgo tutte le sere artisti e spettacoli itineranti, parata di giocolieri e fuoco, giocolieri saltimbanchi, mangiafuoco, uomini forzuti, poeti, comici erranti, cantastorie, briganti, stornellatori fanfara della banda cittadina e fanfara garibaldina. Durante tutta la serata le varie locande effettueranno autonomamente spettacoli – concerti – interventi di artisti di strada

L’elenco di taverne, locande e osterie

Osteria degli Artigiani, Antica Pasticceria Migliorati, Taverna degli Antichi Sapori, Osteria del Mattatoio, Osteria dei Mille, Osteria del Musicante, Locanda della Torre, La Botega del Macellaro, Osteria dei Briganti, Alle Dame, Taverna dei Tintori, Osteria La Rocca, Pro Loco Umbertide, Osteria de le’ Balille.

E’ possibile noleggiare i costumi tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 19.30 in via Cibo 19. Disponibile un’ampia scelta di costumi e accessori ottocenteschi per donna, uomo e bambino

