Umbertide, Piazza del Mercato diventa cantina a cielo aperto per “Calici sotto la Rocca”

share

Anche quest’anno torna, puntuale come al solito, in occasione del 10 agosto, la notte delle stelle made in Umbertide, Calici sotto la Rocca. Un evento di San Lorenzo dal format rivisto, ancora una volta con la collaborazione tra Pro Loco Umbertide, Slow Food Alta Umbria e Centro Socio-Culturale San Francesco, con il patrocinio del Comune.

Sabato 10 agosto, dalle ore 20 in poi, il centro storico si trasformerà in una grande cantina a cielo aperto, dove si potranno degustare i migliori vini frutto delle produzioni del territorio, accompagnati da sfiziosi assaggi in ben 5 diversi punti. Quest’anno l’intera manifestazione avrà luogo nello splendido scenario di Piazza del Mercato, all’insegna del buon bere, cibo di prima qualità, musica e spettacoli.

Per quanto riguarda le cantine sono state confermate le 5 realtà locali della fortunata edizione 2018. Saranno presenti dunque gli stand di ‘Cantine Blasi’, ‘Vini Donini’, ‘Cantine Polidori’, ‘I Girasoli di Sant’Andrea’ e ‘Poggio Maiolo’. Accanto agli stand delle cantine saranno infatti presenti i “punti-spuntino” a cura di: ‘Ristorante La Rocca’ (insalata fresca di mare), la nuova ‘Osteria del Boccajolo’ (gnocchi al tartufo), ‘Ristorante San Giorgio’ (ciabatta ripiena di coniglio), ‘Cantine Blasi’ (porchetta) e ‘Torteccetera’ (cheesecake).

Per quanto riguarda la musica dal vivo quest’anno saliranno sul palco i mitici Gto con tutto il loro energico repertorio, a seguire l’immancabile Dj Lillo. Il tutto sarà arricchito da uno spettacolo artistico a sorpresa a cura di Squola Progetto Puzzle-Opera Bianca.

All’inizio del tour verranno consegnati bicchiere e tasca personalizzata per “affrontare” al meglio l’evento. I ticket-prevendita disponibili, al prezzo di 20 euro, comprendono il giro completo di cinque degustazioni di vino più il tour completo di cinque assaggi. Per chi invece fosse interessato unicamente alla degustazione di vini, sarà possibile acquistare un biglietto in prevendita al prezzo di soli 10 euro. I ticket rimanenti saranno poi acquistabili anche la sera stessa al punto vendita/ritiro bicchiere in piazza del Mercato, rispettivamente al prezzo di 23 euro e 13 euro per il giro completo o la sola degustazione enologica.

Altra novità di quest’anno è la possibilità di acquistare bevute o assaggi “extra’’ anche nel corso della serata. Durante la manifestazione, infatti, sempre nel punto vendita sopracitato, saranno disponibili biglietti speciali acquistabili solo da chi ha già ritirato il bicchiere. Vi saranno due tipologie di extra: il primo, al prezzo di 5 euro, darà il diritto di effettuare ulteriori 5 assaggi di vino ‘’liberi’’, scegliendo le cantine preferite; il secondo, a 13 euro, permetterà invece ai più golosi di ricominciare il giro completo degli assaggi. Ricordiamo che i biglietti saranno in numero limitato, pertanto è fortemente consigliato l’acquisto in prevendita. Biglietti acquistabili in prevendita presso Busatti, Tabaccheria Anelis e tutti i punti ristoro e le cantine della serata. Ulteriori info verranno rilasciate a breve, anche sulle pagine Facebook.

share

Stampa