Umbertide Partecipa guarda già alle elezioni del 2023 "Pronti a coinvolgere subito cittadini" - Tuttoggi

L'associazione si è presentata in questi giorni in vista delle prossime amministrative, il segretario (ed ex sindaco Marco Locchi) già avverte "Saremo equidistanti da Lega e Pd"

Umbertide Partecipa ha già lanciato la sfida per la campagna elettorale del 2023. L’associazione si è infatti presentata giovedì sera (21 ottobre) a stampa e cittadini, delineando il percorso verso “un nuovo domani” per la città e le prossime elezioni amministrative, sottolineando – ha precisato il segretario (ed ex sindaco) Marco Locchi – “l’equidistanza da Lega e Pd“, a cui di fatto è stata già dichiarata “guerra”.

A presiedere l’incontro c’erano la presidente Oriella Passeri, il Vice Giorgio Marini, il già citato Locchi e il vice segretario Vittorio Fumanti. “In questi ultimi due anni, seppur in mezzo alle difficoltà dettate dalla pandemia, – ha dichiarato Passeri – abbiamo continuato a lavorare attraverso un confronto continuo all’interno della associazione per trattare le questioni di interesse della nostra città dalla sanità ai trasporti, dalle questioni urbanistiche alle azioni finalizzate alla ripresa economica”.

Umbertide Partecipa ha poi voluto rispolverare lo slogan del 2018: ‘Umbertide 2030’. “Vogliamo mantenere fede a quanto promesso, guardare al futuro ascoltando la città, coinvolgendo direttamente i cittadini con questionari e sondaggi per l’ambito amministrativo e urbano ed uno speciale per i giovani. Con questa nuova metodologia ci si pone anche l’obiettivo di far riavvicinare la gente alla politica vista anche la deludente affluenza alle amministrative”.

Quindi l’invito “a chi vuole partecipare in modo attivo alle nostre riunioni e perché no diventare un sostenitore. La nostra associazione è infatti aperta a chiunque abbia idee per migliorare Umbertide”.

Tra i temi portanti dell’impegno di UP ci sono la Sanità, con particolare riferimento alle criticità sempre maggiori dell’ospedale cittadino “che sta perdendo pezzi giorno dopo giorno” e a Prosperius “che ormai, con day hospital e ambulatoriale bloccati, funziona solo per coloro che si ricoverano. Intendiamo pertanto richiedere incontri ufficiali al Presidente di Prosperius e al Direttore della Usl 1 al fine di avere chiarimenti in merito”.

“Non possiamo inoltre non concentraci, attraverso anche un coinvolgimento diretto dei giovani, sulle questioni di clima e ambiente, affinché anche Umbertide, nel suo piccolo, possa dare concretamente il proprio contributo per la soluzione di questo problema mondiale, cercando al tempo stesso di tutelare al massimo il proprio territorio ed in particolare il nostro Tevere, volano non indifferente per la nostra economia”.