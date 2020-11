Umbertide, approvati salvaguardia equilibri e assestamento bilancio 2020/2022 - Tuttoggi

Il Consiglio comunale di Umbertide, nell’ultima seduta, ha approvato a maggioranza la salvaguardia degli equilibri e l’assestamento di bilancio 2020/2022.

L’annualità 2020 è stata fortemente caratterizzata dall’impatto che ha avuto sul bilancio comunale la pandemia dovuta al Covid-19, purtroppo ancora in corso, che ha determinato per l’ente sia minori entrate sia la necessità di far fronte a maggiori spese.

Sono state rilevate circa un milione e 100 mila euro di minori entrate principalmente relative a Imposta Municipale Unica (Imu), addizionale Irpef, sanzioni da codice della strada e rinegoziazione dei canoni in essere con le società che gestiscono per il Comune servizi sportivi e culturali.

Inoltre sono stati stanziati circa 600 mila euro per maggiori spese inerenti prevalentemente agevolazioni in materia tributaria ed extratributaria, interventi in campo sociale e di messa in sicurezza (in base alle normative anti Covid-19 emanate) degli edifici pubblici.

Per quanto riguarda gli interventi di natura economica vale la pena sottolineare lo sgravio del 45% del costo della Tassa sui rifiuti (Tari) per tutte le attività che hanno subito il lockdown, l’esenzione per tutta l’annualità per la Tassa occupazione suolo e aree pubbliche (Tosap), le risorse stanziate per andare incontro alle società che gestiscono servizi.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai servizi educativi e scolastici, con la predisposizione delle condizioni di sicurezza nel trasporto e negli edifici scolastici.

Nonostante il determinarsi di queste situazioni, attingendo anche a tutti gli strumenti e ai trasferimenti disponibili, l’Amministrazione Comunale è riuscita a mantenere in ordine i conti del Comune, garantendo l’equilibrio del bilancio comunale e a predisporre, inoltre, degli accantonamenti che contribuiranno ad agevolare una gestione sostenibile anche della prossima annualità.

“Questo è stato un anno molto complicato per la gestione del bilancio comunale, poiché l’emergenza sanitaria ha richiesto al Comune maggiori sforzi – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore al Bilancio Pier Giacomo Tosti – L’approvazione della salvaguardia degli equilibri dimostra come le scelte fatte in questi mesi sono state corrette e hanno saputo coniugare la necessità di andare incontro alle realtà più colpite dalla pandemia e non determinare dissesti finanziari che poi sarebbero ricaduti su tutti gli umbertidesi”.